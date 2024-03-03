Alman Die Welt gazetesi övgüler yağdırdı! "Türkiye, dünyanın en güzel tatil bölgelerine sahip"

Bu sene turizm sektöründe rekor sonuçlar beklendiğini ve Türkiye'nin turistler için uygun fiyat ve iyi kaliteyi temsil ettiğini açıkladı. Bu arada Almanya'nın turizm sektöründe yaz aylarının yaklaşması ile pozitif bir hava hakim. Yaz ayları için yapılan rezervasyonlar güçlü verilere işaret ediyor.

Die Welt gazetesine konuşan Alman Seyahat Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, bu yıl koronavirüs öncesindeki gibi rekor sonuçlar görüleceğini söyledi. Şöyle devam etti: Doğru yolda ilerliyoruz. 2023 ile karşılaştırıldığında bu yılki yolcu sayısı şimdiden beşte birden biraz daha fazla arttı. Bu yaz için yapılan satışlar, 2019 yılına göre şimdiden yüzde 11 daha yüksek. Türkiye, dünyanın en güzel tatil bölgelerine sahip. Otellerin kalitesi fark yaratıyor. Bu kadar özelliğe rağmen fiyatlar son derece uygun. Kalite ve güzel bir tatil için Türkiye, artık zirveye adım adım yaklaşıyor.