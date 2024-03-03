8 aylık hamile kadından pes dedirten hırsızlık! Tam 500 bin liralık vurgun yaptı...

Sitenin bulunduğu tüm güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler, şüphelilerin 31 adet suç kaydı bulunan E.B. (22) ve 89 suç kaydı bulunan E.U. (24) olduğunu kısa sürede tespit etti. Şüpheli E.B. Değirmenönü Mahallesi'nde dolaşırken polisin dikkati sayesinde kıskıvrak yakalandı. Emniyete getirilen E.B.'nin 9 aylık hamile olduğu ve 2 çocuğunun daha bulunduğu öğrenildi. İfadesi alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B., hamile olduğu için adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

UMUTLAR 'DORUK'TA

İzmir'de yaşayan Doruk Çukurcu (8), 1 yaşındayken SMA'ya yakalandı. Bu sırada annesi ve babası ayrıldı. Anne Arzu Çukurcu tek başına oğluna bakmaya başladı. Ancak zaman ilerledikçe Doruk için de hayat zorlaştı. Küçük çocuğun hayatta kalması ise yurt dışındaki 45 milyon TL'lik tedaviye bağlıydı. Valilik izni ile kampanya başlatıldı. Ancak şimdiye kadar 300 bin TL toplandı. Anne Arzu Çukurcu "Doruk makineye bağlı nefes alıyor. Bakımını kendim yapıyorum" dedi.

HAYATI İLACA BAĞLI

Doruk'un her şeyin farkında olduğunu belirten Arzu Çukurcu, "Oğlum kameranın karşısında kendi konuşuyor. Sosyal medyada bağış topluyor. İlacını alabilmek için gönüllü çağrısı yapıyor. O her şeyin bilincinde" diye konuştu. Doruk ise şu çağrıyı yaptı: Ben de yürümek, koşup, oynamak istiyorum. Diğer çocuklar eğleniyor ama pencereden onları izliyorum. Arkadaşlar, ilacımı alabilirsem ben de yürüyebilirim...