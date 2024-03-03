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8 aylık hamile kadından pes dedirten hırsızlık! Tam 500 bin liralık vurgun yaptı...

Bursa’da hamile ya da küçük bebeği olanların cezaevine girmediğini bilen sabıkalı kadın hırsız, karnı burnunda 500 bin liralık mücevher çaldı. İşte sizler için derlediğimiz 3 Mart TAKVİM yaşam haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Mart 2024 Güncelleme 03 Mart 2024, 07:01
8 aylık hamile kadından pes dedirten hırsızlık! Tam 500 bin liralık vurgun yaptı...

Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde M.A.V. isimli şahıs, evinde sakladığı ve maddi değeri 500 bin TL'lik yüzük, bilezik, elmas kolye, altın kolye ve çeşitli ziynet eşyalarının çalındığını polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Sitenin bulunduğu tüm güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler, şüphelilerin 31 adet suç kaydı bulunan E.B. (22) ve 89 suç kaydı bulunan E.U. (24) olduğunu kısa sürede tespit etti. Şüpheli E.B. Değirmenönü Mahallesi'nde dolaşırken polisin dikkati sayesinde kıskıvrak yakalandı. Emniyete getirilen E.B.'nin 9 aylık hamile olduğu ve 2 çocuğunun daha bulunduğu öğrenildi. İfadesi alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B., hamile olduğu için adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

UMUTLAR 'DORUK'TA
İzmir'de yaşayan Doruk Çukurcu (8), 1 yaşındayken SMA'ya yakalandı. Bu sırada annesi ve babası ayrıldı. Anne Arzu Çukurcu tek başına oğluna bakmaya başladı. Ancak zaman ilerledikçe Doruk için de hayat zorlaştı. Küçük çocuğun hayatta kalması ise yurt dışındaki 45 milyon TL'lik tedaviye bağlıydı. Valilik izni ile kampanya başlatıldı. Ancak şimdiye kadar 300 bin TL toplandı. Anne Arzu Çukurcu "Doruk makineye bağlı nefes alıyor. Bakımını kendim yapıyorum" dedi.

HAYATI İLACA BAĞLI
Doruk'un her şeyin farkında olduğunu belirten Arzu Çukurcu, "Oğlum kameranın karşısında kendi konuşuyor. Sosyal medyada bağış topluyor. İlacını alabilmek için gönüllü çağrısı yapıyor. O her şeyin bilincinde" diye konuştu. Doruk ise şu çağrıyı yaptı: Ben de yürümek, koşup, oynamak istiyorum. Diğer çocuklar eğleniyor ama pencereden onları izliyorum. Arkadaşlar, ilacımı alabilirsem ben de yürüyebilirim...

AD'ANA'DAN ÇAĞRI VAR
Adanalı Mekselina Akan (34) ile Sabahattin Akan (37), 2018'de evlendi. Çiftin 2020'de üçüzleri Poyraz, Doruk ve Ege dünyaya geldi. 30 haftalık doğan üçüzler, yoğun bakıma alındı. Tedavilerinden sonra anne ve çocuklar taburcu edildi. Ancak Poyraz ve Doruk'a halk arasında beyin felci olarak bilinen serebral palsi teşhisi konuldu. Çocukların iyileşmesi kök hücre tedavisine bağlıydı. Bunun için de yaklaşık 2 milyon TL şarttı. Valiliz izni ile kampanya başlatıldı. Anne Mekselina Akan, "Elimden geldiğince onları ayağa kaldırmak istiyorum. Bunun için de desteğe ihtiyacımız var" diye konuştu.



YENİ TİTAN
Milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşu dünya basınında manşet olmaya devam ediyor. ABD'nin köklü dergilerinden Popular Mechanics'te yer alan Sebastien Roblin imzalı analizde KAAN, F-35 ve F-22 ile kıyaslandı, "Türklerin ilk savaş uçağı, tarihi uçuşunu gerçekleştirdi, Ankara'nın yeni 'Titanı' göklere çıktı" ifadesi kullanıldı.



HARKOV DÜŞÜYOR
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Harkov şehri üzerindeki kontrolün kaybedilmek üzere olduğunu söyledi. Zelenski, "Maalesef yeterli cephanemiz yok. Kentte durum iyi görünmüyor" dedi. Zelenski ayrıca, Ruslar'ın dünkü saldırısında 47 kişinin hayatını ZELENSKI kaybettiğini belirtti.

MENENDEZ'E MERCEDES!
Türkiye düşmanı ve rüşvetçi Amerikalı senatör Bob Menendez'e hapishane yolu açılıyor. New Jersey'li iş adamı Jose Uribe, Menendez'e Mercedes otomobili rüşvet olarak verdiğini itiraf etti. Uribe, "O her işi rüşvetle yapar" dedi.



ABBAS GELİYOR
İsrail'in Gazze'de katliamları sürerken, Batı 3 maymunu oynuyor. Türkiye bu konuda çok etkili adımlar atarken, dün yeni bir gelişme yaşandı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Salı günü Ankara'ya geleceğini açıklandı.



DÜNYANIN YAREN'İ
Yaren Leylek 13'üncü kez Uluabat Gölü'ne gelip balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına kondu. Yaren'in vefası sadece Türkiye'de değil yabancı medyada da gündem oldu. Dış basın Yaren ile Adem amcanın dostluğunu manşetlere taşıdı. Yabancı gazetecilerin de Yaren ile Adem Amca'yı görüntülemek için Türkiye'ye gelecekleri belirtildi.



HASTAYA BAK
İstanbul'da Levent B. (43), eşi Semra B.'nin doğum sürecini takip eden Doktor Meral Meryem Çalık'ı (48) dolandırdı. İlk olarak çocuklarına burs bağlatma yalanıyla kandırdı. Bu kez de TOKİ başvurusu için kuraya girmeden ev ayarlayabileceğini söyleyerek 32 bin 800 bin lira talep etti. Parayı hesaba göndermesine rağmen bir dönüş alamayan doktor dolandırıldığını anladı ve şikayette bulundu. (Seda Nur GÜNAYDIN)

Pİ TON OLAY!
ANTALYA'da kiracısı A.Y'ye ulaşamayan ev sahibi, itfaiye eşliğinde evine girdi. Karşısında albino cinsi piton yılanı bulunca şoka girdi. Sosyal medyadan piton ile fotoğraf paylaşan A.Y.'nin, pitona 'Pakize' ismini verdiği öğrenildi.

FRİTİLLARIA YALCİNİİİ
Diyarbakır'lı doğasever öğretmen Muhammed Yalçın Çermik'te doğa yürüyüşüne çıktı. Bu sırada ters lale buldu. Fotoğraflarını çekti. Lalelerin bugüne kadar tanımlanmamış olduğu tespit edildi. Türkiye'de yetişen 53'üncü tür olduğu belirlendi. Lalelere, Muhammed Yalçın'ın soyadıyla 'Fritillaria Yalcinii', ismi verildi.

R'OKU'RTMEN
Bartın'da yaşayan 68 yaşındaki ilkokul mezunu Çetin Asma, 10 yaşından itibaren kitap biriktirdi. Bazı fotoğraf ve çeşitli objelerle de Bartın'ın tarihine ışık tuttu. "Bartın Halk Kahramanı" seçilen Asma bazı kitaplarını kent tarihi müzesine bağışladı. (Ali Faik ATAY)

KAÇAK OCAĞI!
Zonguldak'ta ekipler kaçak göçmenlerin kaçak ocakta çalıştırıldığı ihbarını aldı. Söz konusu ocağa operasyon yaptı. K.F., F.A., G.M. ve H.A isimli şahısları yakaladı. Göçmenlerin sınır dışı edileceği vurgulandı. Ayrıca kaçak çalıştırılan ocak da mühürlendi.

KATİL ABBAS
İstanbul'da yaklaşık 1 yıl önce müşterisi tarafından takside elleri, ayakları ve ağzı bant ve tellerle bağlanıp silahla öldürülen taksici Osman Karaca'nın faili Cezayir vatandaşı Oussame Abbas çıktı. Yakalanarak gözaltına alınan Abbas'ın üzerinden 675 liralık banknotlarda kan izleri tespit edildi. Şüpheli Abbas'a ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 23 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. (Seda Nur GÜNAYDIN)

DEV VURGUN
Sahte mobil uygulamalar ve sabit hatlar üzerinden, "Forex yatırımla yüksek kazanç" vaadiyle vatandaşları dolandıranlara yönelik Adana merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 146 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 1 milyar TL hesap hareketliliği ve haksız kazanç sağladıkları belirlenirken, yaklaşık 300 milyon TL değerinde taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulmak üzere adli işlem başlatıldı. (Ömer ÇETİN)

MASKE SALDIRISI
Konya'da maske takmasını istedikleri gerekçesiyle tartıştıkları aile hekimi Hasan Koç (50) ve aynı aile sağlığı merkezinde görevli ebe hemşire eşi Seda Koç'a (34) şiddet uygulayıp, hakaretlerde bulunduğu belirlenen Nevzat Baktemur (33) ve arkadaşı Turan Dayan (32) hakkında 9'ar yıl 2'şer aya kadar hapis cezası istendi. Seda Koç'un darp edilen eşini korumak için biber gazı kullanmak zorunda kaldığı belirtildi.

186 MİLYON LİRA DEVRETTİ
6 ve 5+JOKER çıkmayınca 185 milyon 522 bin 871 lira devretti. 5 bilenler 816 bin 294 lira, 4 bilenler 4 bin 773 lira, 3 bilenler 368 lira, 2 bilenler ise 35 lira alacak.

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