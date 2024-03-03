8 aylık hamile kadından pes dedirten hırsızlık! Tam 500 bin liralık vurgun yaptı...

HASTAYA BAK
İstanbul'da Levent B. (43), eşi Semra B.'nin doğum sürecini takip eden Doktor Meral Meryem Çalık'ı (48) dolandırdı. İlk olarak çocuklarına burs bağlatma yalanıyla kandırdı. Bu kez de TOKİ başvurusu için kuraya girmeden ev ayarlayabileceğini söyleyerek 32 bin 800 bin lira talep etti. Parayı hesaba göndermesine rağmen bir dönüş alamayan doktor dolandırıldığını anladı ve şikayette bulundu. (Seda Nur GÜNAYDIN)
Pİ TON OLAY!
ANTALYA'da kiracısı A.Y'ye ulaşamayan ev sahibi, itfaiye eşliğinde evine girdi. Karşısında albino cinsi piton yılanı bulunca şoka girdi. Sosyal medyadan piton ile fotoğraf paylaşan A.Y.'nin, pitona 'Pakize' ismini verdiği öğrenildi.
FRİTİLLARIA YALCİNİİİ
Diyarbakır'lı doğasever öğretmen Muhammed Yalçın Çermik'te doğa yürüyüşüne çıktı. Bu sırada ters lale buldu. Fotoğraflarını çekti. Lalelerin bugüne kadar tanımlanmamış olduğu tespit edildi. Türkiye'de yetişen 53'üncü tür olduğu belirlendi. Lalelere, Muhammed Yalçın'ın soyadıyla 'Fritillaria Yalcinii', ismi verildi.
R'OKU'RTMEN
Bartın'da yaşayan 68 yaşındaki ilkokul mezunu Çetin Asma, 10 yaşından itibaren kitap biriktirdi. Bazı fotoğraf ve çeşitli objelerle de Bartın'ın tarihine ışık tuttu. "Bartın Halk Kahramanı" seçilen Asma bazı kitaplarını kent tarihi müzesine bağışladı. (Ali Faik ATAY)
KAÇAK OCAĞI!
Zonguldak'ta ekipler kaçak göçmenlerin kaçak ocakta çalıştırıldığı ihbarını aldı. Söz konusu ocağa operasyon yaptı. K.F., F.A., G.M. ve H.A isimli şahısları yakaladı. Göçmenlerin sınır dışı edileceği vurgulandı. Ayrıca kaçak çalıştırılan ocak da mühürlendi.
KATİL ABBAS
İstanbul'da yaklaşık 1 yıl önce müşterisi tarafından takside elleri, ayakları ve ağzı bant ve tellerle bağlanıp silahla öldürülen taksici Osman Karaca'nın faili Cezayir vatandaşı Oussame Abbas çıktı. Yakalanarak gözaltına alınan Abbas'ın üzerinden 675 liralık banknotlarda kan izleri tespit edildi. Şüpheli Abbas'a ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 23 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. (Seda Nur GÜNAYDIN)
DEV VURGUN
Sahte mobil uygulamalar ve sabit hatlar üzerinden, "Forex yatırımla yüksek kazanç" vaadiyle vatandaşları dolandıranlara yönelik Adana merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 146 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 1 milyar TL hesap hareketliliği ve haksız kazanç sağladıkları belirlenirken, yaklaşık 300 milyon TL değerinde taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulmak üzere adli işlem başlatıldı. (Ömer ÇETİN)
MASKE SALDIRISI
Konya'da maske takmasını istedikleri gerekçesiyle tartıştıkları aile hekimi Hasan Koç (50) ve aynı aile sağlığı merkezinde görevli ebe hemşire eşi Seda Koç'a (34) şiddet uygulayıp, hakaretlerde bulunduğu belirlenen Nevzat Baktemur (33) ve arkadaşı Turan Dayan (32) hakkında 9'ar yıl 2'şer aya kadar hapis cezası istendi. Seda Koç'un darp edilen eşini korumak için biber gazı kullanmak zorunda kaldığı belirtildi.
186 MİLYON LİRA DEVRETTİ
6 ve 5+JOKER çıkmayınca 185 milyon 522 bin 871 lira devretti. 5 bilenler 816 bin 294 lira, 4 bilenler 4 bin 773 lira, 3 bilenler 368 lira, 2 bilenler ise 35 lira alacak.