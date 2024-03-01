PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Spotify şarkı falı nasıl bakılır? Song Pyschic özelliği nasıl kullanılır? Spotify Şarkı falı nasıl çalışır? spotify.com/songpsychic ekranı

Spotify, yenilikçi bir özellik olan "Şarkı Falı (Song Psychic)" ile kullanıcılarına farklı bir deneyim sunuyor. Bu yeni özellik, Spotify'ın kendi müzik verilerini kullanarak kişiselleştirilmiş yıl sonu incelemesi olan "Wrapped" temeli üzerine inşa edilmiştir. Peki, Spotify şarkı falı nasıl bakılır? Song Pyschic özelliği nasıl kullanılır? Şarkı falı özelliği nasıl çalışıyor, nasıl kullanılır? İşte konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 13:58 Güncelleme 01 Mart 2024, 13:58
Spotify şarkı falı nasıl bakılır? Song Pyschic özelliği nasıl kullanılır? Spotify Şarkı falı nasıl çalışır? spotify.com/songpsychic ekranı

Müzik akış platformu Spotify, kullanıcılarına sıradışı bir deneyim sunmak için "Şarkı Falı (Song Psychic)" adlı yeni bir özelliği kullanıma sundu. Bu özellik, kullanıcıların sorular sormasına ve müzik biçiminde yanıtlar almasına olanak tanıyor. Spotify'ın popüler özelliklerinden Wrapped temeli üzerine inşa edilen bu yeni uygulama, adeta bir medyuma sorar gibi kişisel soruları yanıtlamak için şarkı adları ve içeriklerinden yararlanıyor.

Özelliği Kullanmak İçin Adımlar

Bu yeni özelliği kullanmak oldukça kolay. Kullanıcılar, mobil cihazlarında spotify.com/songpsychic adresini ziyaret edebilir veya Song Psychic'in web sitesindeki QR kodunu tarayabilirler. Ardından, geniş kategoriler arasından seçim yaparak başlayabilirler. Örneğin, "Okul, Arkadaşlar ve Aile, Aşk, Kariyer, Hayatın En Büyük Gizemleri, Geleceğim, Kendim, Stil ve Öğle Yemeği" gibi seçenekler arasından bir kategori seçerek devam edebilirler.

Soru Sor ve Şarkıyı Keşfet

Kullanıcılar sorularını girdikten sonra, ekrana parmağınızı bastığınızda arka planda mistik bir müzik eşliğinde renkler döner. Bu sırada kullanıcının sorusuyla ilgili bir şarkı seçilir ve ortaya çıkar. Sonuç olarak, kullanıcılar şarkı aracılığıyla sorularına yanıt bulur ve farklı bir deneyim yaşarlar.

Kapsamlı Kullanım ve Sunum

Spotify, Song Psychic'in ücretsiz ve Premium abonelerine 64 farklı pazarda ve 21 dilde sunulduğunu belirtiyor. Bu özellik, kullanıcıların müzik dinleme deneyimini eğlenceli ve etkileşimli hale getirerek, Spotify'ın yenilikçi yaklaşımını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bu yeni özellikle Spotify, kullanıcılarına sadece müzik dinleme deneyimi sunmakla kalmayıp aynı zamanda eğlenceli bir şekilde etkileşime girmelerini sağlayarak farklı bir boyut kazandırıyor.

NASIL ÇALIŞIR?

Mobil cihazınızda spotify.com/songpsychic adresini ziyaret edin. Konunuzu seçin: Okul, Stil, Öğle Yemeği, Aşk, Kariyer, Kendim, Geleceğim, Arkadaşlar ve Aile, ve Hayatın En Büyük Gizemleri arasından seçim yapın veya Song Psychic'in aklınızı okumasına izin verin ve bir konu seçsin. Sorunuzu sorun. "Bu buluşmaya gitmeli miyim?", "Bir tatil mi ayarlamalıyım?", veya hatta "Öğle yemeği için ne yemeliyim?" gibi çeşitli önceden doldurulmuş sorulardan birini seçebilirsiniz. Geleceğinizi bekleyin. Bir soru seçtikten sonra, Song Psychic sorunuza cevap verecek mükemmel bir şarkı bulana kadar düşünme ekranı gösterilir. Dinleyin ve paylaşın. Cevap ortaya çıktığında, şarkıyı Spotify'da dinleyebilir, başka bir soru sorabilir ve sonuçlarınızı sosyal medyada paylaşabilirsiniz.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Bay Kemalistlerden foto mesaj! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’na Amir odasından gönderme...
Başkan Erdoğan’dan Antalya’da yoğun diplomasi
Kılıçdaroğlu’na CHP’li İBB fonlu Saraçhane operasyonu! Aleviler kazan kaldırdı... İmamoğlu utanmadan bizden oy isteyecek öyle mi?
Antalya Diplomasi Forumu başlıyor: 19 devlet ve hükümet başkanı, 73 bakan 147 ülkeden katılımcı
ABD Senatosu’ndan F-16 kararı! Türkiye’ye satışın bloke edilmesini isteyen Senatör Rand Paul’e Ermeni lobisinden tam destek
Evlenenlere devlet desteği: Çeyiz Parası, devlet katkısı ve faizsiz finansman!
ABD Başkanı Joe Biden’ın kara para aklama çetesi afişe oldu! Hunter Biden Temsilciler Meclisi’nde itiraf etti: Çin anlaşmasında büyük adam kim?
Gelir vergisi mükellefleri dikkat | Beyan dönemi başlıyor! Hazır beyan sistemi nedir? Nasıl kullanılır?
Yargı’daki kirli eller devrede! Haşhaşilerin beyin takımında yer alan FETÖ’cü Hüseyin Yıldırım hakkında verilen karar bozuldu
Terör partisi DEM ile yol yürüyen CHP lideri Özgür Özel’den kirli ortaklık itirafı: Kent uzlaşısı sağlanmış durumda
Galatasaray’dan 10 numara transfer! Mertens’in yerine geliyor
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail yardım bekleyen sivilleri vurdu! Dünyadan tepki yağıyor: BM’den soruşturma çağrısı
Fon vurgununda yeni gelişme! Seçil Erzan’ın amiri ile konuşması ortaya çıktı! Fatih Terim’e 4 ay ödemesiz 10 milyon liralık kredi
Başkan Erdoğan ’hayalim’ demişti! 7 yılda 24 şehir hastanesi tamamlandı
Kaybedeceğim korkusu Ekrem İmamoğlu’nu gerdi! Yüzlerce kişi içerisinde kürsüden vatandaş azarladı: Bay Kibir’in gerçek yüzü
SON DAKİKA