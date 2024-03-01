Spotify şarkı falı nasıl bakılır? Song Pyschic özelliği nasıl kullanılır? Spotify Şarkı falı nasıl çalışır? spotify.com/songpsychic ekranı

Spotify, Song Psychic'in ücretsiz ve Premium abonelerine 64 farklı pazarda ve 21 dilde sunulduğunu belirtiyor. Bu özellik, kullanıcıların müzik dinleme deneyimini eğlenceli ve etkileşimli hale getirerek, Spotify'ın yenilikçi yaklaşımını bir kez daha gözler önüne seriyor.

NASIL ÇALIŞIR?

Mobil cihazınızda spotify.com/songpsychic adresini ziyaret edin. Konunuzu seçin: Okul, Stil, Öğle Yemeği, Aşk, Kariyer, Kendim, Geleceğim, Arkadaşlar ve Aile, ve Hayatın En Büyük Gizemleri arasından seçim yapın veya Song Psychic'in aklınızı okumasına izin verin ve bir konu seçsin. Sorunuzu sorun. "Bu buluşmaya gitmeli miyim?", "Bir tatil mi ayarlamalıyım?", veya hatta "Öğle yemeği için ne yemeliyim?" gibi çeşitli önceden doldurulmuş sorulardan birini seçebilirsiniz. Geleceğinizi bekleyin. Bir soru seçtikten sonra, Song Psychic sorunuza cevap verecek mükemmel bir şarkı bulana kadar düşünme ekranı gösterilir. Dinleyin ve paylaşın. Cevap ortaya çıktığında, şarkıyı Spotify'da dinleyebilir, başka bir soru sorabilir ve sonuçlarınızı sosyal medyada paylaşabilirsiniz.