SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Dualı, hadisli, anlamlı, güzel Cuma mesajları! Cuma mesajları resimli sözleri! Aileye arkadaşa Cuma mesajı....

İslam dünyasının en kutsal günlerinden biri olan cuma, Müslümanlar arasında duaların kabul edildiği özel bir gündür. Her cuma, sevdiklerine hayırlı cumalar dilemek ve dua etmek için kullanılan resimli cuma mesajları, bu günü daha anlamlı hale getiriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitleri takvimine göre cuma namazını bekleyen cemaat, aynı zamanda sosyal medya ve mesajlaşma platformları aracılığıyla sevdiklerine bu özel günü daha da özel kılmak için görsel mesajlar gönderiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 11:55 Güncelleme 01 Mart 2024, 11:55
Dualı, hadisli, anlamlı, güzel Cuma mesajları! Cuma mesajları resimli sözleri! Aileye arkadaşa Cuma mesajı....

Bugün, sevdiklerinize hayırlı cumalar dileyerek onların kalplerini ısıtabilir ve bu mübarek günü paylaşımlarla daha anlamlı hale getirebilirsiniz. İşte bu özel günde gönderebileceğiniz güzel cuma mesajları...

RESİMLİ EN GÜZEL ANLAMLI CUMA MESAJLARI SÖZLERİ 2024

Allah'ım beni senin sevginle, seni sevenlerin sevgisiyle ve sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. Hadis-i şerif. Hayırlı cumalar.

"Onların yanımda bulunmalarında da sana sığınırım." Mü'minun 23-98. Hayırlı cumalar.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı cumalar.



Esirgeyen ve Bağışlayan Allah'ın adıyla "Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab'ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah'a mahsustur." (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle. Hayırlı Cumalar.

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, âmin. Hayırlı Cumalar.

"Edepsizlik ve çirkin söz, girdiği şeyi çirkinleştirir. Haya ise girdiği şeyi güzelleştirir." (Tirmizi, Birr 47)

Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: "Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allah'tan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın." (Ebû Dâvûd, Cihâd 70) Hayırlı Cumalar.



Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle. Hayırlı cumalar.

Tüm dularınız kabul olsun cumanız mübarek olsun.

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Âmin. Hayırlı cumalar.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız mübarek olsun! Hayırlı Cumalar.

Allah'ım! Ruhumu daraltma, kalbimi karartma, darda koyup aratma, Hak yoIundan saptırma, beni senden başkasına yalvartma. Amin. Hayırlı Cumalar..



Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Öyle bir yaşaki Rabbim, kulum senden razıyım desin…Hayırlı Cumalar!

Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

"Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür..." (M1976 Müslim, Cum'a, 17) Cumamız mübarek olsun!

Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.

Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim.

Allah'tan bir dua gibi Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız boI olsun! Hayırlı Cumalar…

Cuma gününüzü tebrik eder, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz ederiz. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.' Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.

''Hiçbir amel, aç bir karnı (Allah için) doyurmaktan daha faziletli olmadı.''

Allah'ım! Seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. (İbn Huzeyme, Dua, 751)

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Antalya Diplomasi Forumu başlıyor: 19 devlet ve hükümet başkanı, 73 bakan 147 ülkeden katılımcı
CHP diken üstünde! Kılıçdaroğlu rotayı 1 Nisan’a kırdı Ekremciler’i hafakanlar bastı: Kurultay çağrısı yapıp partiyi geri alma hesabında
Başkan Erdoğan ’hayalim’ demişti! 7 yılda 24 şehir hastanesi tamamlandı
Gelir vergisi mükellefleri dikkat | Beyan dönemi başlıyor! Hazır beyan sistemi nedir? Nasıl kullanılır?
Yargı’daki kirli eller devrede! Haşhaşilerin beyin takımında yer alan FETÖ’cü Hüseyin Yıldırım hakkında verilen karar bozuldu
Terör partisi DEM ile yol yürüyen CHP lideri Özgür Özel’den kirli ortaklık itirafı: Kent uzlaşısı sağlanmış durumda
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail yardım bekleyen sivilleri vurdu! Dünyadan tepki yağıyor: BM’den soruşturma çağrısı
Ankara’da suya zam üstüne zam yapan CHP’li Mansur Yavaş’ın indirim yalanı
Fon vurgununda yeni gelişme! Seçil Erzan’ın amiri ile konuşması ortaya çıktı! Fatih Terim’e 4 ay ödemesiz 10 milyon liralık kredi
ABD Senatosu’ndan F-16 kararı! Türkiye karşıtı lobicilere şok
Galatasaray ZTK’da Fatih Karagümrük’e elendi
İl il mahkeme mahkeme dolaşıyor! Yüzlerce kişiyi dolandıran Yavuz Usta hakkındaki haberlere erişim engeli kararı
SON DAKİKA I Sağlık alanında düzenlemeler içeren yasa Resmi Gazete’de! 9 bin yeni sözleşmeli personel alınacak
Kaybedeceğim korkusu Ekrem İmamoğlu’nu gerdi! Yüzlerce kişi içerisinde kürsüden vatandaş azarladı: Bay Kibir’in gerçek yüzü
İBB bütçesi Saraçhane trollerine gidiyor! Kim bu Ekremcilerin Diyanet’i verelim dediği sarıklı figüran? İmamoğlu’nun foyası ortaya çıktı
SON DAKİKA