Defalarca silmenize rağmen gözlük camınız parlamıyorsa bunu yapın! Çiziklerle kaplı gözlükleri tek adımda eskisi gibi yapın! Hepimizin banyosunda var

Bu basit ve etkili yöntemle, çiziklerle dolu gözlük camlarına elveda diyebilirsiniz. Günlük hayatta kolaylıkla uygulanabilen bu yöntem, gözlük kullanıcıları arasında pratik bir çözüm olarak popülerliğini sürdürüyor.
Bu basit ve etkili yöntemle, çiziklerle dolu gözlük camlarına elveda diyebilirsiniz. Günlük hayatta kolaylıkla uygulanabilen bu yöntem, gözlük kullanıcıları arasında pratik bir çözüm olarak popülerliğini sürdürüyor.
Diş Macunu Seçimi: Yumuşak bir diş macunu tercih ederek, gözlük camınıza zarar vermeden temizlik yapabilirsiniz.
Uygulama Aşaması: Yumuşak bir kumaşın üzerine bir miktar diş macunu sıkın. Ardından yavaş ve yan hareketlerle çizikli bölgeyi silin. Dairesel hareketlerden kaçının, çünkü bu sürtünme izlerini artırabilir.
Temizleme: Diş macunu ile yapılan temizlik işleminden sonra, ılık su veya özel cam temizleyici kullanarak gözlüklerinizi yıkayın. Bu aşamada mikrofiber bez kullanmak, gözlük camlarına zarar vermeden temizlik sağlayacaktır.
Parlaklık Kontrolü: Temizlik işlemi sonrasında gözlük camlarınızın parlaklığını kontrol edin. Diş macunu sayesinde çiziklerin yanı sıra camın yüzeyindeki kirleri de temizleyerek, gözlüklerinizin ilk günkü gibi parladığını fark edeceksiniz.