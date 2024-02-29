Bunlar ömürden 10 yıl götürüyor! Uzmanlar onayladı! Masum gözüküyor ama evimizde zehir var!

Günlük yaşantımızda sıkça kullandığımız birçok ürünün içeriğinde bulunan tehlikeli maddeler, sağlığımıza zarar verebilecek potansiyel taşıyor. Bu ürünlerle doğrudan temas veya solunum yoluyla maruz kalmak, ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

NPE İÇEREN DETERJANLAR Nonilfenol etoksilat içeren deterjanlar, çamaşır deterjanları, şampuan ve temizlik malzemelerinde yaygın olarak bulunuyor. Bu kimyasal madde, hormonlara zarar vererek adet döngüsünü bozabilir ve üreme sistemi üzerinde olumsuz etkiler yapabilir.