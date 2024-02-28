101 bin TL maaşla Fransa'ya işçi alımı! "Sözleşmeler yapmayı planlıyoruz" açıklaması...

Fransız çiftçilerin sık sık yaşadığı iş gücü sıkıntısını çözmek ve tarım sektörünü desteklemek amacıyla yapılan bu hamle, Türkiye'deki iş arayanlar için yeni bir fırsat sunuyor. Fransa'nın sunduğu 3 bin euro maaş, Türk tarım işçileri için cazip bir teklif olarak değerlendiriliyor.