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101 bin TL maaşla Fransa'ya işçi alımı! "Sözleşmeler yapmayı planlıyoruz" açıklaması...

Fransa, çiftçilerin protestolarıyla sarsılırken, ülkede mevsimlik tarım işçisi ihtiyacını karşılamak için yeni bir adım attı. Ülke, yetişmiş iş gücüne duyduğu ihtiyacı gidermek amacıyla başka ülkelerden tarım işçisi almaya hazırlanıyor. Fransız hükümeti, Türkiye dahil olmak üzere farklı ülkelerden gelecek olan tarım işçilerine aylık 3 bin euro maaş ödeyecek.

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Giriş Tarihi 28 Şubat 2024, 21:13 Güncelleme 28 Şubat 2024, 21:18
101 bin TL maaşla Fransa’ya işçi alımı! Sözleşmeler yapmayı planlıyoruz açıklaması...

Fransız çiftçilerin sık sık yaşadığı iş gücü sıkıntısını çözmek ve tarım sektörünü desteklemek amacıyla yapılan bu hamle, Türkiye'deki iş arayanlar için yeni bir fırsat sunuyor. Fransa'nın sunduğu 3 bin euro maaş, Türk tarım işçileri için cazip bir teklif olarak değerlendiriliyor.

Fransız Ulusal Meclisi Milletvekili Mohamed Laqhila, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Onların Fransa'ya gelmesini kolaylaştırmak için mevsimlik sözleşmeler yapmayı planlıyoruz" dedi.

Proje kapsamında Türkiye gibi ülkelerden gelecek mevsimlik tarım işçilerine aylık 3 bin euro maaş önerilerek, işçi bulma sürecinde destek sağlanacak.

Çiftçilerin protestolarının etkilerini azaltmak amacıyla hayata geçirilen bu adım, aynı zamanda tarım sektöründeki iş gücü sıkıntısına çözüm arayışının bir parçası olarak öne çıkıyor.

Mevsimlik tarım işçilerine sağlanacak yüksek maaşın, çiftçilerin taleplerini karşılamada etkili bir yol olabileceği düşünülüyor.

Fransa'nın mevsimlik tarım işçilerine sağlayacağı avantajlar ve proje kapsamındaki gelişmeler henüz çok yeni olduğu için konuyla ilgili net bilgiler bulunmuyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

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