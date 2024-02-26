Plakasında olanlara son çağrı! 33.000 TL ceza ödemek istemeyenler harekete geçin

MEVCUT PLAKALARIN DURUMU VE GEÇİŞ SÜRECİ
Yeni düzenleme, mevcut araç sahiplerini etkilemeyecek. Halihazırda kullanımda olan plakaların değiştirilmesi gerekmiyor; bu yenilik yalnızca yeni tescil edilecek araçlar için geçerli olacak. Böylece kademeli bir geçiş süreci sağlanacak.
APP PLAKALAR VE YASAL DURUM
APP plakalar, özellikle modifiye araç tutkunları arasında popüler olmuş, ancak 2017 yılından itibaren bu tip standart dışı plakaların kullanımı yasaklanmıştı. Yeni düzenleme ile birlikte, APP plakaların kullanımı üzerindeki kısıtlamalar daha da sıkılaştırıldı.
BÜYÜK PARA CEZASI VAR
2024 yılı itibariyle plakanın okunurluğunu engelleyecek şekilde değiştirilmesi ciddi cezai yaptırımlar getiriyor. Okunurluğu engelleyen değişiklikler 2.647 TL, sahte plaka kullanımı ise 32.170 TL'ye kadar cezalara yol açabilecek.