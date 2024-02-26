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Plakasında olanlara son çağrı! 33.000 TL ceza ödemek istemeyenler harekete geçin

Araç trafiği ve güvenliği konusunda önemli bir adım atılarak 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla büyük bir yenilik yapıldı. Tescil edilen tüm yeni araçlarda karekodlu plaka kullanımı artık zorunlu hale getirildi. Bu radikal değişiklik, araç sahipleri ve yetkililer arasında bilgi erişimini hızlandırmayı ve güvenliği artırmayı amaçlıyor. Öte yandan plakasını böyle kullananlar için büyük bir uyarı yapıldı. Kurallara uymayanları ise büyük para cezaları bekliyor.

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Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 10:53 Güncelleme 26 Şubat 2024, 10:53
Plakasında olanlara son çağrı! 33.000 TL ceza ödemek istemeyenler harekete geçin

Bu değişiklik Türkiye'de hem araç sahiplerinin hem de yetkililerin daha güvenli ve bilgiye kolay erişim sağlamasına olanak tanıyan önemli bir gelişme olarak karşılanıyor. Karekodlu plakalar trafik denetimleri ve güvenlik kontrollerinde araç bilgilerine anında erişim sağlayarak, araç trafiği ve güvenliği alanında büyük bir ilerleme vaat ediyor.

KAREKODLU PLAKALARIN ÖZELLİKLERİ

Karekodlu plakalar araçlar hakkında bilgi erişimini kolaylaştıran ve güvenliği önemli ölçüde artıran bir yenilik olarak öne çıkıyor.

Bu yeni sistemle birlikte plakalarda il kodu ve harflerin arasında yer alacak 15x15 mm boyutunda bir karekod ve 12 haneli seri numarası bulunacak. Bu sayede, aracın üretim yeri, tarihi gibi kritik bilgilere anında ulaşmak mümkün olacak.

MEVCUT PLAKALARIN DURUMU VE GEÇİŞ SÜRECİ

Yeni düzenleme, mevcut araç sahiplerini etkilemeyecek. Halihazırda kullanımda olan plakaların değiştirilmesi gerekmiyor; bu yenilik yalnızca yeni tescil edilecek araçlar için geçerli olacak. Böylece kademeli bir geçiş süreci sağlanacak.

APP PLAKALAR VE YASAL DURUM

APP plakalar, özellikle modifiye araç tutkunları arasında popüler olmuş, ancak 2017 yılından itibaren bu tip standart dışı plakaların kullanımı yasaklanmıştı. Yeni düzenleme ile birlikte, APP plakaların kullanımı üzerindeki kısıtlamalar daha da sıkılaştırıldı.

BÜYÜK PARA CEZASI VAR

2024 yılı itibariyle plakanın okunurluğunu engelleyecek şekilde değiştirilmesi ciddi cezai yaptırımlar getiriyor. Okunurluğu engelleyen değişiklikler 2.647 TL, sahte plaka kullanımı ise 32.170 TL'ye kadar cezalara yol açabilecek.

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