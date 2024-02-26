Plakasında olanlara son çağrı! 33.000 TL ceza ödemek istemeyenler harekete geçin

Bu değişiklik Türkiye'de hem araç sahiplerinin hem de yetkililerin daha güvenli ve bilgiye kolay erişim sağlamasına olanak tanıyan önemli bir gelişme olarak karşılanıyor. Karekodlu plakalar trafik denetimleri ve güvenlik kontrollerinde araç bilgilerine anında erişim sağlayarak, araç trafiği ve güvenliği alanında büyük bir ilerleme vaat ediyor.