"Ölene kadar şehir turu attım" | Çanakkale'de kan donduran kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini boğarak katletti

Otomobiline aldığı kadınla tartıştı. Daha sonra ilk eşinden 2 çocuğu olan Saliha Gizem'i iple boğdu. Cesedi Çavuşköy mevkisindeki bir hafriyat alanına gömdü. Saliha Gizem'den haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirince vahşet gün yüzüne çıktı. Gözaltına alınan cani, cesedin yerini gösterdi. Ekipler, Yıldızhan'a yardım eden kardeşi Yağız Yıldızhan 'ı da gözaltına aldı. Kardeşler, tutuklandı.

SAMAN BALYA İPİYLE BOĞDUM

Yıldızhan'ın savcılıktaki ifadeleri ise herkesin kanını dondurdu: Saliha'nın direnmesi esnasında bir ara elimdeki saman balya ipini yere düşürdüm. Elim ile boğazını hareketsiz kalana kadar sıktım. Hareketsiz kalınca sıkmayı bıraktım. Bu esnada arabayı hareket ettirdik ve Lap-seki içinde turlamaya başladık. O sırada yanlış kontrol etmediysem, Saliha'nın nabzı atıyordu. Ancak ölmesini istediğim için hastaneye götürmedim. Ölünce üzerini moloz ve toprak ile kapattık.