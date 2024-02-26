Kuaför Güldeniz Aşçı’nın kahreden ölümü! Misafirliğe gittiği evde çıkan yangında hayatını kaybetti

Manisa Alaşehir'deki Yenice Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki 4 katlı apartmanın 3. katında saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden komşuların ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Manisa Alaşehir'deki Yenice Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki 4 katlı apartmanın 3. katında saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden komşuların ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, evin ön odalarında çıktığı belirlenen yangında, alevleri 1 saatte güçlükle kontrol altına aldı. Ardından içeri giren itfaiyeciler, Güldeniz Aşçı'nın arkadaki odada cansız bedeniyle karşılaştı. Aşçı'nın, yanlarına misafirliğe gittiği kız arkadaşının işe gitmesiyle, yangın sırasında evde yalnız olduğu belirlendi.
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Trabzon Sürmene'de Mustafa Kol (43), 8 ay önce taksici Hüseyin Arslan'ı (50) tabancayla vurarak hayattan kopardı. Kaçtığı taksinin lastiği patlayınca jandarmaya teslim olmak zorunda kaldı. Katil zanlısı hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklu sanık, olayın ardından eşini arayıp cinayet işlediğini söylediğini anlattı. Kol, "Taksici, eşime küfredip, torpidoya yöneldi. Eşimin ruhsatlı silahıyla ateş ettim. Cesedi, araçtan indirip, dereye attım. Taksiye binip kaçtım; ancak teker patladı. Olay bir anlık öfke ve sinirle yaşandı" ifadesini kullandı.
YAZ BUZ!
Yurdun çeşitli noktalarında hava sıcaklıkları farklı şekilde seyrediyor. Adana'da Şubat ayında hava sıcaklığı 23 dereceyi buldu. Bahar havasının yaşandığı kentte vatandaşlar, park ve mesire alanlarına akın etti. Bazı vatandaşlar ise güneşli havada spor yapmayı tercih etti. Öte yandan Ardahan'da etkili olan dondurucu soğuk hayatı durma noktasına getirdi. Bölgede gece -23 derece ile Göle, en soğuk bölge oldu. Sibirya soğuklarının bundan sonra da devam edeceğini belirten uzmanlar, buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiğini açıkladı.
ÇIPLAK ŞANTAJ!
İstanbul'da ünlü emlakçı Gülçin E, sevgilisi İbrahim M. ile bir süre görüştükten sonra ayrıldı. Ancak takıntılı sevgili, kadının peşini bırakmadı. Tehdit ve şantaj mesajları göndererek kadına kabusu yaşattı. Müstehcen fotoğrafları Gülçin E'nin yaşadığı apartmanın girişine astı. Büyük şok yaşayan kadın, savcılığa suç duyurusunda bulundu. İfadesi alınan İbrahim M. suçlamaları reddetti. Mahkeme, M.'yi suçlu bularak 5 ay hapse mahkum etti. (Armağan YILMAZ)
GEMİ SEFERBERLİĞİ
Bursa Karacabey'in 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan 'BATUHAN A' adlı geminin kayıp 4 mürettebatını arama çalışmaları, 11. gününde de son sürat devam etti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerinin çalışmalarına son verildi. Ailelerin isteğiyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Nene Hatun gemisi devreye girdi. Gemideki 11 dalgıç ile karadan 1000 personel, aralıksız çalışma yürütüldü.
TV CİNAYETİ
Adana Yüreğir'de uyuşturucu bağımlısı olan M.S.Ş. (28), evdeki televizyonu satmaya yeltendi. Kardeşi S.Ş. (26) da satmak istedi. İkili arasında başlayan tartışma, yerini kavgaya bıraktı. S.Ş., mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan M.S.Ş., kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Kaçan kardeş katili ise evine yakın bir sokakta yakalanıp, gözaltına alındı.
ZEHİRLİ BİBER
İstanbul Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün asayiş uygulaması yaptı. Kontrol için durdurulan bir aracın sürücüsü tedirgin hareketler sergileyince araçta ayrıntılı inceleme yaptı. Aracın arka koltuğundaki pazar poşetini açtığında gözlerine inanamadı. Dolmalık biberlerin içlerinde satışa hazır poşetler içinde 31 gram esrar maddesi bulundu. Tutuklanan araç sürücüsü A.L'nin bölgede torbacılık yaptığı, uyuşturucuları dolmalık biber içinde satacağı kişiye götürdüğü ve muhtemel polis aramalarından kurtulmak için bu yöntemi seçtiği anlaşıldı.
2 TALİHLİYE 3.1'ER MİLYON
5+1 bilen 2 kişi, 3 milyon 182şer bin lira kazandı. 5 bilenler 11 bin 634'er, 4+1 bilenler bin 224'er, 4 bilenler 97'şer, 3+1 bilenler 61'er, 3 bilenler 17'şer, 2+1 bilenler 24'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 12'şer lira alacak.
68 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 68 milyon 738 bin lira devretti. 5 bilenler 117 bin 281'er, 4 bilenler bin 922'şer, 3 bilenler 99'ar, 2 bilenler 10'ar lira alacak.
FUHUŞ BASKINI
İstanbul polisi, fuhuşla mücadele kapsamında harekete geçti. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Maltepe, Ataşehir, Çekmeköy ve Sultanbeyli'de belirlenen 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Mağdur 12 kadın kurtarıldı. Aramalarda ele geçirilen 9 cep telefonu, 9 SIM kart, 29 bin 200 lira ve 2 bin dolar ele geçirildi.
YETTİNYAHU
İsrail, HAMAS'ın elindeki 130'dan fazla esir için hala anlaşma yapamadı. Esirlerin aileleri, yakınlarının serbest bırakılmaları talebiyle, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun evinin yakınında sloganlar attı. Tel Aviv'de de bir araya gelen binlerce kişi de hükümet karşıtı gösteri yaptı. "Netanyahu istifa" diye bağırdı.
GARA HAREKATI
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadesi kullanıldı.
GEÇ BUNLARI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa Saruhanlı Belediye Başkanı ve yeniden aday gösterilen Zeki Bilgin için seçim kuruluna 8 dakika geç başvuru yapıldı. Ancak kabul edilmeyince Bilgin'in SP'den aday gösterilmesi kararlaştırıldı. Ancak buna AK Parti karşı çıktı. Yapılan itiraz, İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul edilince, CHP Saruhanlı'da adaysız kaldı.
GÜZEL ŞOFÖR
İrlandalı eski Kainat Güzeli Gráinne Gallanagh (29), Avustralya'ya taşındı. Eski gösterişli günlerinden çok uzaklaştı. Kamyon şoförü olarak iş bulduktan sonra elbiselerini ve tacını çıkardı. Tulum giydi, baret taktı. Bir inşaat madenine mal taşımaya başladı. Günde 12 saat direksiyon salladı. Şirkette "Yılın Çalışanı" ödülünü aldı.
BİR DENİZ MASALI
İZMİR Yaşar Üniversitesi mezunu Deniz Simge Oriyaşın, geçtiğimiz Ağustos ayında mücadele ettiği yumuşak doku kanseri nedeniyle 24 yaşında hayatını kaybetti. Annesi Filiz Oriyaşın, kızının anısını yaşatmak ve bu hastalıkla savaşan gençlere ve ailelerine umut olmak için Deniz'in günlüklerini ve kendi yazdıklarını birleştirdi. Hazırladığı "Bir Deniz Masalı" adlı kitap hastalıkla mücadele eden herkese mesaj gönderdi. "İnsanlar Deniz'in çabasını öğrensin istedim" dedi.
HASTALIĞI 7 BİTİRDİ
ABD'DE 1990 yılında rallide Dünya Şampiyonu olan motosiklet ve otomobil pilotu Sıtkı Erkek (70), son 17 yılda 7 büyük kalp damar operasyonunu geçirdi. İlk kez 2007'de aort anevrizması (baloncuk) ameliyatı olan Erkek, sonraki yıllarda yine aort anevrizması, iki kez açık, iki kez de kapalı ameliyat edildi. Ama o pes etmedi. Hastalığı nüksedince, iki kez daha kendisini Prof. Dr. Cengiz Köksal'a teslim eden Erkek, "5 yıl içinde her biri ayrı bir macera olan ameliyatlar oldum. Türkiye'de de bu konuda birinci olmak nasip oldu" dedi.