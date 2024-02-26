Kuaför Güldeniz Aşçı’nın kahreden ölümü! Misafirliğe gittiği evde çıkan yangında hayatını kaybetti





YAZ BUZ!

Yurdun çeşitli noktalarında hava sıcaklıkları farklı şekilde seyrediyor. Adana'da Şubat ayında hava sıcaklığı 23 dereceyi buldu. Bahar havasının yaşandığı kentte vatandaşlar, park ve mesire alanlarına akın etti. Bazı vatandaşlar ise güneşli havada spor yapmayı tercih etti. Öte yandan Ardahan'da etkili olan dondurucu soğuk hayatı durma noktasına getirdi. Bölgede gece -23 derece ile Göle, en soğuk bölge oldu. Sibirya soğuklarının bundan sonra da devam edeceğini belirten uzmanlar, buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiğini açıkladı.

ÇIPLAK ŞANTAJ!

İstanbul'da ünlü emlakçı Gülçin E, sevgilisi İbrahim M. ile bir süre görüştükten sonra ayrıldı. Ancak takıntılı sevgili, kadının peşini bırakmadı. Tehdit ve şantaj mesajları göndererek kadına kabusu yaşattı. Müstehcen fotoğrafları Gülçin E'nin yaşadığı apartmanın girişine astı. Büyük şok yaşayan kadın, savcılığa suç duyurusunda bulundu. İfadesi alınan İbrahim M. suçlamaları reddetti. Mahkeme, M.'yi suçlu bularak 5 ay hapse mahkum etti. (Armağan YILMAZ)

GEMİ SEFERBERLİĞİ

Bursa Karacabey'in 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan 'BATUHAN A' adlı geminin kayıp 4 mürettebatını arama çalışmaları, 11. gününde de son sürat devam etti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerinin çalışmalarına son verildi. Ailelerin isteğiyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Nene Hatun gemisi devreye girdi. Gemideki 11 dalgıç ile karadan 1000 personel, aralıksız çalışma yürütüldü.

TV CİNAYETİ

Adana Yüreğir'de uyuşturucu bağımlısı olan M.S.Ş. (28), evdeki televizyonu satmaya yeltendi. Kardeşi S.Ş. (26) da satmak istedi. İkili arasında başlayan tartışma, yerini kavgaya bıraktı. S.Ş., mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan M.S.Ş., kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Kaçan kardeş katili ise evine yakın bir sokakta yakalanıp, gözaltına alındı.