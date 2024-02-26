KKTC’de neler oluyor? Emekli Korgeneral 3 valiz dolusu kaçak elektronik sigarayla yakalandı!

2016-2017 yıllarında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Kolordu Komutanlığı yapan emekli Korgeneral Ö.P., Kıbrıs'ta 3 valiz dolusu elektronik sigara tütünü kaçakçılığı ile suçlandı. Polis, zanlının 22 Şubat 2024 tarihinde saat 06.00 sularında Ercan Havalimanı'nda VIP yolcu gidiş bölümünden bulunan üç valiz dolusu toplam 478 karton elektronik sigara tütünü ile yakalandığını açıkladı. Polis, zanlının evinde de arama yaptı.
SIK SIK SEYAHAT!
Öte yandan gözaltına alınan Ö.P.'ın sık sık seyahat ettiği ve bağlantılı olduğu şahısların ve X-ray cihaz görüntülerinin incelendiği vurgulandı. Gözaltına alınan ve 3 gün sorgulanacak olan Ö.P. ile ilgili soruşturmanın daha da genişletilebileceği hatırlatıldı.
DÜRÜST DEĞİL
KKTC Güzelyurt'ta bulunan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTU) bir süre önce sahte diploma ve yolsuzluk soruşturması başlatıldı. KKTC'de 5 dönem bakanlık yapan üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkan Vekili K.D. ve eşi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü M.D. tutuklandı. Soruşturmanın sürdüğü açıklandı.