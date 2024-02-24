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Mersin'de korku dolu anlar! Doğal gaz tankeri köprüye sıkıştı

Mersin'in Tarsus ilçesinde doğal gaz yüklü tanker köprüye sıkıştı. Polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Tanker sıkıştığı yerden çıkarılarken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi 24 Şubat 2024, 13:02 Güncelleme 24 Şubat 2024, 13:02
Mersin’de korku dolu anlar! Doğal gaz tankeri köprüye sıkıştı

Mersin'in Tarsus ilçesinde doğal gaz yüklü tanker köprüye sıkıştı.

Olay, Tarsus ilçesi Kırklarsırtı Mahallesi'nde meydana geldi. Ziya B. idaresindeki doğal gaz yüklü tanker, Yüzbaşı Yaşar Caddesi'ndeki köprüye sıkıştı.

TANKER ÇIKARILDI
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, tankeri sıkıştığı yerden çıkardı.

Polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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