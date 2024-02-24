HUBUBAT yemeği tarifi ve püf noktası! "Her taneye karşılık on bin sevap vardır." Berat Kandili yemeği Hububat nedir, nasıl yapılır?

Berat Kandili 'nin müslümanlar için özel bir gün olduğunu belirten haberde, bu günün ibadet ve dualarla geçirildiğini vurgulandı. Rasulullah'ın hububatın önemine dikkat çeken bir hadisine de yer verildi.

Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in hububat için şöyle buyurduğu rivayet ediliyor;

"(O gün iftar etmeniz ve fakirlere yedirmeniz için) et pişirirseniz, (yanında) hububat da pişirin. Zira her taneye karşılık sizin için on bin sevap vardır. Sizden on bin günah silinir ve sizin için on bin derece yükseltilir."