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HUBUBAT yemeği tarifi ve püf noktası! "Her taneye karşılık on bin sevap vardır." Berat Kandili yemeği Hububat nedir, nasıl yapılır?

Berat Kandili, Müslümanlar için manevi arınma ve affedilme umuduyla kutlanan bir gecedir. Bu mübarek gecede ibadetlerin yanı sıra, özel yemekler de sofralarda yerini alır. Berat Kandili'ne özel, hem dini hem de sağlıklı bir yemek olan hububat çorbası tarifi sizlerle. Peki Berat Kandili yemeği Hububat nedir, nasıl yapılır? İşte HUBUBAT yemeği tarifi ve püf noktası!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Şubat 2024, 10:14 Güncelleme 24 Şubat 2024, 10:14
HUBUBAT yemeği tarifi ve püf noktası! Her taneye karşılık on bin sevap vardır. Berat Kandili yemeği Hububat nedir, nasıl yapılır?

Berat Kandili'nin müslümanlar için özel bir gün olduğunu belirten haberde, bu günün ibadet ve dualarla geçirildiğini vurgulandı. Rasulullah'ın hububatın önemine dikkat çeken bir hadisine de yer verildi.

Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in hububat için şöyle buyurduğu rivayet ediliyor;

"(O gün iftar etmeniz ve fakirlere yedirmeniz için) et pişirirseniz, (yanında) hububat da pişirin. Zira her taneye karşılık sizin için on bin sevap vardır. Sizden on bin günah silinir ve sizin için on bin derece yükseltilir."

HUBUBAT ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

2 yemek kaşığı tereyağı
1 büyük boy soğan
1 çay bardağı sarı buğday
1 yemek kaşığı karabuğday
1 tatlı kaşığı siyez buğdayı
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 dolmalık kırmızı biber
1 dolmalık sarı biber
2 dal semizotu
1 su bardağı süzme yoğurt
1 kahve fincanı haşlanmış kırmızı fasulye

YAPILIŞI

Aşurelik buğdayı 1 bardak sıcak suda bekletin, su oda ısısında soğuyuncaya kadar.
Tereyağını bir tencerede eritin, kıyılmış soğanı karamelize olana kadar kavurun.
Beklettiğiniz buğdayı, suyuyla birlikte tencereye ekleyin. Kalan suyu ve tuzu ilave edip orta ateşte 20 dakika pişirin.

Kara buğdayı ve siyez bulgurunu ilave edin, kapağını kapatın. Gerekirse su eksilirse sıcak su ekleyerek 10 dakika daha pişirin.
Zeytinyağını tavada ısıtıp zar şeklinde doğranmış biberleri kavurun. Tencereye biberleri, semizotunu ve haşlanmış kırmızı fasulyeyi ekleyin.
Birkaç taşım kaynatın. Süzme yoğurda çorbanın suyundan birkaç kaşık ekleyerek ılındırın.
Kaynayan suya azar azar ekleyerek hızlıca çırpın. Tuzunu kontrol ederek birkaç dakika daha pişirin.
Sebzeli hububat çorbasını, bol proteinli imam bayıldı ile birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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