Şaban ayının 13. 14. 15. günü ne zaman 2024? Bugün Şaban ayının kaçıncı günü, kaç gün oruç tutulacak? Berat Kandili yarın mı?

İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan üç aylardan ikincisi olan Şaban ayı, bu yıl 11 Şubat'ta başladı ve 10 Mart gecesi sona erecek. Müslümanlar için manevi bir hazırlık ve ibadet dönemi olan Şaban ayı, içerisinde barındırdığı özel günlerle de ayrı bir değer taşır.
ŞABAN AYININ 13,14,15. GÜNÜ NE ZAMAN?
Şaban ayının 13, 14, 15. günü 2024 yılında 23-24-25 Şubat'a denk geliyor. Bu üç gün içerisinde 24 Şubat'ta Berat Kandili idrak edilecek.
ŞABAN AYINDA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?
Şaban ayında tutulması gereken oruçlarla ilgili bazı tavsiyeler bulunur. Şaban ayının 1. Günü, 13. Günü (Eyyam-ı Biyz Orucu), 14. Günü (Eyyam-ı Biyz Orucu), 15. Günü (Eyyam-ı Biyz Orucu) ve 30. Gününde oruç tutulması tavsiye edilmiştir. Ayrıca Şaban ayının 1. Gecesi, 15. Gecesi ve 27. Gecesinin ibadetle geçirilmesi tavsiye edilmiştir.