Şaban ayının 13. 14. 15. günü ne zaman 2024? Bugün Şaban ayının kaçıncı günü, kaç gün oruç tutulacak? Berat Kandili yarın mı?

İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan üç aylardan ikincisi olan Şaban ayı, bu yıl 11 Şubat'ta başladı ve 10 Mart gecesi sona erecek. Müslümanlar için manevi bir hazırlık ve ibadet dönemi olan Şaban ayı, içerisinde barındırdığı özel günlerle de ayrı bir değer taşır.