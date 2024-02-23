PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Bu burçların cebinde resmen akrep var! En cimri 3 burç ortaya çıktı! Onlar resmen varyemez...

Astroloji meraklıları için heyecan verici bir keşif: en cimri burçlar belirlendi! Astrolojik etkilerin kişilik özelliklerini nasıl etkilediğini merak edenler için, burçların maddi eğilimleri de göz önüne alındı. İşte her biri kendi benzersiz özellikleriyle öne çıkan en cimri burçlar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 20:25 Güncelleme 23 Şubat 2024, 20:25
Bu burçların cebinde resmen akrep var! En cimri 3 burç ortaya çıktı! Onlar resmen varyemez...

Maddi konularda nasıl hareket ettikleriyle öne çıkan bu burçlar, para yönetiminde titizlikle hareket ediyorlar. Astrolojik etkilerin kişilik özellikleri üzerindeki yansımalarını merak edenler için, en cimri burçlar burada!

YENGEÇ BURCU: PARA HARCAMAKTAN KAÇINAN DUYGUSAL YATIRIMCILAR

Yengeç burcu temsilcileri, parayı harcamaktan kaçınarak maddi konularda titizlikle hareket ederler. Evlerine ve ailelerine düşkünlükleri, parayı genellikle bu alanlara yatırmalarına sebep olur. Cimri olmalarının yanı sıra harcamalarında da seçici ve dikkatli bir tutum sergilerler.

BAŞAK BURCU: HESAPLI VE TASARRUFLU HARCAMALAR

Başak burcu insanları, titiz ve düzenli yapılarından dolayı maddi konularda hesaplı davranır. Gereksiz harcamalardan kaçınırlar ve geleceklerini güvence altına almak için birikim yapmaya önem verirler. Başak burcu, tasarruflu davranışlarıyla dikkat çeker.

OĞLAK BURCU: MADDİ KONULARDA DİSİPLİN VE SORUMLULUK

Oğlak burcu temsilcileri, disiplinli ve sorumluluk sahibi yapılarıyla harcamalarını titizlikle kontrol ederler. Güvende olmak ve geleceklerini sağlama almak adına maddi konulara büyük önem verirler. Oğlak burcu, tasarruf etme ve para biriktirme konusunda becerikli bir tutum sergiler.

Astrolojiye göre Yengeç, Başak ve Oğlak burçları cimri olarak tanımlanabilir. Ancak, unutulmamalıdır ki burçlar sadece genel özellikleri belirtir ve her birey farklıdır. Cimri olup olmamanın değerlendirilmesi, bireyin yaşam tarzı, deneyimleri ve değerleriyle birlikte ele alınmalıdır.

Tüm kadınların bunu bilmesi gerekiyor! Dişil enerjiyi tavan yaptıran taktik! Etrafa öyle bir izlenim yayacaksınız ki...Tüm kadınların bunu bilmesi gerekiyor! Dişil enerjiyi tavan yaptıran taktik! Etrafa öyle bir izlenim yayacaksınız ki...
Tüm kadınların bunu bilmesi gerekiyor! Dişil enerjiyi tavan yaptıran taktik! Etrafa öyle bir izlenim yayacaksınız ki...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Balıkesir mitinginde önemli açıklamalar
Reklam peşinde koşan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu beslediği troll ifşa etti: ’İsrafı bitirdik’ demek için 175 milyon lira israf etti
DEM Partili Altan Tan’dan İstanbul’da Kandil itirafı! CHP ile ittifak 10 yıldır devam ediyor: Hedef Başkan Erdoğan ve AK Parti
Murat Kurum’dan 650 bin konut yapılmamalı diyen İmamoğlu’na ’kentsel dönüşüm’ dersi: Gel yanıma staj yap öğretiriz
Marmara’da yeni fay hattı! Bursa depreminin ardından Prof. Dr. Şükrü Ersoy uyardı: 7.3 büyüklüğünde deprem üretebilir
MİT ve Emniyet’ten PKK’ya nokta operasyon! Mazlum Mardin kod adlı sözde sorumlu Avrupa’ya kaçamadan yakalandı
CHP’de kurultay çanları! İmamoğlu fondaşları üzerinden Kılıçdaroğlu’nu hedefe koydu... 79 yaşında kenarda bekliyor ısınmaya devam ediyor
UEFA Konferans Ligi’nde Fenerbahçe’nin rakibi Union Saint-Gilloise!
Kandil uzlaşısı! CHP ile DEM Parti hangi yöntemle anlaştı? İstanbul tezgahına dikkat! Meral Danış Beştaş geri mi çekilecek?
165 BİN PERSONEL ARANIYOR! Kamu ve özel sektörden personel ilanı yağmuru! En çok hangi mesleklerin iş ilanı var? Sağlık teknikeri, güvenlik, satış danışmanı...
CHP Mersin Akdeniz’i kent uzlaşısı adı altında DEM’e peşkeş çekmişti! PKK partisinin seçim bürosu açılışında Biji Serok Apo sloganları
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil’den KAAN açıklaması: Dünyada bu kadar kısa sürede yapılan en başarılı proje
Ekrem İmamoğlu’nun Atatürk tablosu indirildi yalanı bir kez daha patladı! Beslediği trol ifşa etti
SON DURUM | Marmara’da batan Batuhan A gemisin mürettebatını arama çalışmalarında 9’uncu gün! Gözden kaçma ihtimaline karşı 4’üncü kez aranacak
İYİ Parti ’borç’ hesabı yapan CHP’yi ’DEM’li vurdu! 2019 defterleri açıldı... Alacak verecek hesabı yaparsak CHP zararlı çıkar
SON DAKİKA