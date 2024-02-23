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Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler neler? Berat gecesi neler yapılmalı? Tövbe İstiğfar ve Kandil duası Arapça - Türkçe okunuşu!

İslam aleminin mübarek günlerinden biri olan Berat Kandili, Şaban ayının 15. gecesi kutlanır ve Müslümanlar için büyük önem taşır. Bu kutsal günde, Allah'ın rahmet ve mağfiretinin bol olduğuna inanılır. Berat Gecesi, insanların geçmişteki günahlarının affı ve gelecek için hayırlı bir yaşamın başlangıcı olarak kabul edilir. İşte Berat Kandili'nde yapılacaklar ve okunacak dualarla ilgili detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 09:19 Güncelleme 23 Şubat 2024, 09:19
Berat Kandili’nde yapılacak ibadetler neler? Berat gecesi neler yapılmalı? Tövbe İstiğfar ve Kandil duası Arapça - Türkçe okunuşu!

İslam aleminin manevi değeri yüksek günlerinden biri olan Berat Kandili, Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir. Bu mübarek gecede, dualarla ibadetler artırılır ve Allah'tan af ve mağfiret dileyerek manevi huzur aranır. Berat Kandili, bu yıl 24 Şubat Cumartesi günü idrak edilecek ve Müslümanlar bu geceyi ibadetle geçirmeye hazırlanıyor. İşte Berat Kandili'nde okunacak dualar ve anlamları...

BERAT GECESİNİN ÖNEMİ

◼ Berat Gecesi, amel defterinin yazıldığı haiz bir gündür. Bu gecede, yıl içerisinde doğacak bebekler, ölecek kişilerin isimleri, bütün kulların rızkı tertip olunur ve herkesin amelleri Allah'a (CC) arz edilir. Mübarek gece, bir yıl içinde olacak her şeyin kaydedildiği ehemmiyetli bir zamandır.

BERAT GECESİ NELER YAPILMALI?

◼ Berat Gecesi Müslümanlarca kutsal sayılan günler arasındadır. İnananlar, bu geceyi diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirme gayretindedir. Diğer gecelere nazaran daha fazla ibadet edilen mübarek kandillerde inananlar, günahlarından tövbe ederek Allah'tan af dileme fırsatı olarak görür.

Berat Kandili'ne özel ibadet şekli bulunmamakla birlikte nafile namaz kılmak, oruç tutmak, tesbih ve zikir çekmek, dua etmek bu geceyi layıkıyla idrak etmek isteyenlerin yapabileceği şeylerdir.

◼ Peygamberimiz (SAV) rivayetlere göre Şaban ayına ve özellikle on beşinci gecesine ayrı bir önem vermiştir. Bu nedenle alimler, Berat Gecesini namaz kılarak, Kur'an okuyarak ve dua ederek geçirmek gerektiğini tavsiye eder.

◼ Peygamber Efendimiz (SAV) bu gecenin önemi ile ilgili şöyle buyurur: "Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Bunlar Receb'in ilk (cuma) gecesi, Şaban'ın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir." (Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342)

◼ Müslümanlar için arınma vesilesi olan Berat Kandili ile ilgili Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyurur:

"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünü oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ (Keyfiyeti bizce meçhul bir halde) dünyaya en yakın göğe inerek (o andan) fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir bela ile) müptela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim. Şöyle olan yok mu? Böyle olan yok mu?" buyurur." (İbn Mâce, H. no: 1388)

BERAT GECESİ OKUNACAK DUA

◼ Berat Gecesi için özellikle okunması gereken bir dua bulunmamaktadır. İslam'da kalpten yapılan her samimi duanın kabul olduğu bilinir. Böyle mübarek bir gecede edilecek duanın ayrıca kıymeti vardır.

◼ Peygamber Efendimizin (SAV) okunmasını tavsiye ettiği dua ile ilgili bir hadiseyi Ebu Ümame (RA) şöyle nakleder: "Efendimiz (SAV), birçok dua okudu, fakat biz ondan hiçbir şey ezberleyemedik. Bunun üzerine: "Ya Resulallah! Pek çok dua okudun, biz onları ezberleyemedik" dedik. O zaman Resul–i Ekrem şöyle buyurdu: "O duaların hepsini içine alan bir duayı size öğreteyim mi? Şöyle deyiniz:"Allâhümme innî es'elüke min hayri mâ seeleke minhü nebiyyüke Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem. Ve neûzü bike min şerri mesteâzeke minhü nebiyyüke Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ente'l–müsteân, ve aleyke'l–belâğ, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâh" (Tirmizî, Daavât 89)

↪ Anlamı: "Allah'ım! Peygamber'in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamber'in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve âhirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir."

PEYGAMBER EFENDİMİZİN (SAV) DUASI

◼ Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimizin (SAV) Berat gecesinde şöyle dua ettiği bilinir:
"Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."

↪ Anlamı: "Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, sen kendini övdüğün gibisin."

Berat Kandili'ni dua ile eda etmek isteyenler, Peygamber Efendimizin (SAV) o gecede ettiği bu duayı okuyabilirler.

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◼ Müslümanlar için ayrıca kıymetli olan kandil ve bayramlarda, İslam alemi tarafından sıkça okunan dualar bulunur. Bu dualardan biri de tövbe istiğfardır. Mübarek gün ve geceleri Rabbinden af dilemek için fırsat olarak gören Müslümanlar, işledikleri günahlardan tövbe eder ve tövbe istiğfar duasını okur.

TÖVBE İSTİĞFAR DUASI

◼ "Allah'ım! Sen benim Rabbimsin! Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Beni sen yarattın. Ben Senin kulunum; gücüm yettiği kadarıyla Senin ahdin ve va'din üzere bulunuyorum. Yaptığım fenalıkların şerrinden Sana sığınırım. Üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim; günahımı da itiraf ederim. Beni bağışla; çünkü Senden başka hiçbir kimse günahları bağışlamaz."

◼ Berat gecesinde okunabilecek bir başka dua ise şöyledir: "Allâhümme kanni'nî bimâ razektenî ve bâriklî fîhi ve ahlif 'aleyye külli ğâibetin-lî bihayr." (Hâkim, De'avât, No:1878)

↪ Anlamı: "Allah'ım! Bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle."

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