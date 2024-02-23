Berat Kandili’nde yapılacak ibadetler neler? Berat gecesi neler yapılmalı? Tövbe İstiğfar ve Kandil duası Arapça - Türkçe okunuşu!

İslam aleminin manevi değeri yüksek günlerinden biri olan Berat Kandili , Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir. Bu mübarek gecede, dualarla ibadetler artırılır ve Allah'tan af ve mağfiret dileyerek manevi huzur aranır. Berat Kandili, bu yıl 24 Şubat Cumartesi günü idrak edilecek ve Müslümanlar bu geceyi ibadetle geçirmeye hazırlanıyor. İşte Berat Kandili'nde okunacak dualar ve anlamları...

◼ Berat Gecesi, amel defterinin yazıldığı haiz bir gündür. Bu gecede, yıl içerisinde doğacak bebekler, ölecek kişilerin isimleri, bütün kulların rızkı tertip olunur ve herkesin amelleri Allah'a (CC) arz edilir. Mübarek gece, bir yıl içinde olacak her şeyin kaydedildiği ehemmiyetli bir zamandır.

BERAT GECESİ NELER YAPILMALI?

◼ Berat Gecesi Müslümanlarca kutsal sayılan günler arasındadır. İnananlar, bu geceyi diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirme gayretindedir. Diğer gecelere nazaran daha fazla ibadet edilen mübarek kandillerde inananlar, günahlarından tövbe ederek Allah'tan af dileme fırsatı olarak görür.

◼ Berat Kandili'ne özel ibadet şekli bulunmamakla birlikte nafile namaz kılmak, oruç tutmak, tesbih ve zikir çekmek, dua etmek bu geceyi layıkıyla idrak etmek isteyenlerin yapabileceği şeylerdir.

◼ Peygamberimiz (SAV) rivayetlere göre Şaban ayına ve özellikle on beşinci gecesine ayrı bir önem vermiştir. Bu nedenle alimler, Berat Gecesini namaz kılarak, Kur'an okuyarak ve dua ederek geçirmek gerektiğini tavsiye eder.

◼ Peygamber Efendimiz (SAV) bu gecenin önemi ile ilgili şöyle buyurur: "Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Bunlar Receb'in ilk (cuma) gecesi, Şaban'ın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir." (Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342)

◼ Müslümanlar için arınma vesilesi olan Berat Kandili ile ilgili Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyurur: