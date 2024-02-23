SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Berat Kandili yemeği Hububat nedir, nasıl yapılır? HUBUBAT yemeği tarifi ve püf noktası! "Her taneye karşılık on bin sevap vardır."

Berat Kandili, Müslüman aleminin özel ve kutsal günlerinden biridir. Bu anlamlı günde ibadetlerin yanı sıra, özel yemekler de sofralarda yerini alır. İşte Berat Kandili'ne özel, hem dini hem de sağlıklı bir yemek olan hububat çorbası tarifi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 17:37 Güncelleme 23 Şubat 2024, 17:37
Berat Kandili yemeği Hububat nedir, nasıl yapılır? HUBUBAT yemeği tarifi ve püf noktası! Her taneye karşılık on bin sevap vardır.

Berat Kandili'nin müslümanlar için özel bir gün olduğunu belirten haberde, bu günün ibadet ve dualarla geçirildiğini vurgulandı. Rasulullah'ın hububatın önemine dikkat çeken bir hadisine de yer verildi.

Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in hububat için şöyle buyurduğu rivayet ediliyor;

"(O gün iftar etmeniz ve fakirlere yedirmeniz için) et pişirirseniz, (yanında) hububat da pişirin. Zira her taneye karşılık sizin için on bin sevap vardır. Sizden on bin günah silinir ve sizin için on bin derece yükseltilir."

HUBUBAT ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

2 yemek kaşığı tereyağı
1 büyük boy soğan
1 çay bardağı sarı buğday
1 yemek kaşığı karabuğday
1 tatlı kaşığı siyez buğdayı
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 dolmalık kırmızı biber
1 dolmalık sarı biber
2 dal semizotu
1 su bardağı süzme yoğurt
1 kahve fincanı haşlanmış kırmızı fasulye

YAPILIŞI

Aşurelik buğdayı 1 bardak sıcak suda bekletin, su oda ısısında soğuyuncaya kadar.
Tereyağını bir tencerede eritin, kıyılmış soğanı karamelize olana kadar kavurun.
Beklettiğiniz buğdayı, suyuyla birlikte tencereye ekleyin. Kalan suyu ve tuzu ilave edip orta ateşte 20 dakika pişirin.

Kara buğdayı ve siyez bulgurunu ilave edin, kapağını kapatın. Gerekirse su eksilirse sıcak su ekleyerek 10 dakika daha pişirin.
Zeytinyağını tavada ısıtıp zar şeklinde doğranmış biberleri kavurun. Tencereye biberleri, semizotunu ve haşlanmış kırmızı fasulyeyi ekleyin.
Birkaç taşım kaynatın. Süzme yoğurda çorbanın suyundan birkaç kaşık ekleyerek ılındırın.
Kaynayan suya azar azar ekleyerek hızlıca çırpın. Tuzunu kontrol ederek birkaç dakika daha pişirin.
Sebzeli hububat çorbasını, bol proteinli imam bayıldı ile birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Berat Kandili gecesi çekilecek tesbih ve zikirler 📿 Berat Kandili gecesi hangi tesbihler ve zikirler çekilir? En faziletli dualar...Berat Kandili gecesi çekilecek tesbih ve zikirler 📿 Berat Kandili gecesi hangi tesbihler ve zikirler çekilir? En faziletli dualar...
Berat Kandili gecesi çekilecek tesbih ve zikirler 📿 Berat Kandili gecesi hangi tesbihler ve zikirler çekilir? En faziletli dualar...
BERAT KANDİLİ NAMAZI saat kaçta, ne zaman kılınır? 🧎‍♂️ Berat Kandili namazı kaç rekat, nasıl niyet edilir? 🕌 Camiye gidilir mi?BERAT KANDİLİ NAMAZI saat kaçta, ne zaman kılınır? 🧎‍♂️ Berat Kandili namazı kaç rekat, nasıl niyet edilir? 🕌 Camiye gidilir mi?
BERAT KANDİLİ NAMAZI saat kaçta, ne zaman kılınır? 🧎‍♂️ Berat Kandili namazı kaç rekat, nasıl niyet edilir? 🕌 Camiye gidilir mi?
Berat Kandili mesajları resimli 2024! 🕌 Dualı, hadisli, ayetli, eşe dosta Berat Kandili mesajları ve sözleri! Hayırlı Kandiller 🌞Berat Kandili mesajları resimli 2024! 🕌 Dualı, hadisli, ayetli, eşe dosta Berat Kandili mesajları ve sözleri! Hayırlı Kandiller 🌞
Berat Kandili mesajları resimli 2024! 🕌 Dualı, hadisli, ayetli, eşe dosta Berat Kandili mesajları ve sözleri! Hayırlı Kandiller 🌞

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Balıkesir mitinginde önemli açıklamalar
DEM Partili Altan Tan’dan İstanbul’da Kandil itirafı! CHP ile ittifak 10 yıldır devam ediyor: Hedef Başkan Erdoğan ve AK Parti
Murat Kurum’dan 650 bin konut yapılmamalı diyen İmamoğlu’na ’kentsel dönüşüm’ dersi: Gel yanıma staj yap öğretiriz
Marmara’da yeni fay hattı! Bursa depreminin ardından Prof. Dr. Şükrü Ersoy uyardı: 7.3 büyüklüğünde deprem üretebilir
MİT ve Emniyet’ten PKK’ya nokta operasyon! Mazlum Mardin kod adlı sözde sorumlu Avrupa’ya kaçamadan yakalandı
CHP’de kurultay çanları! İmamoğlu fondaşları üzerinden Kılıçdaroğlu’nu hedefe koydu... 79 yaşında kenarda bekliyor ısınmaya devam ediyor
UEFA Konferans Ligi’nde Fenerbahçe’nin rakibi Union Saint-Gilloise!
Kandil uzlaşısı! CHP ile DEM Parti hangi yöntemle anlaştı? İstanbul tezgahına dikkat! Meral Danış Beştaş geri mi çekilecek?
165 BİN PERSONEL ARANIYOR! Kamu ve özel sektörden personel ilanı yağmuru! En çok hangi mesleklerin iş ilanı var? Sağlık teknikeri, güvenlik, satış danışmanı...
CHP Mersin Akdeniz’i kent uzlaşısı adı altında DEM’e peşkeş çekmişti! PKK partisinin seçim bürosu açılışında Biji Serok Apo sloganları
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil’den KAAN açıklaması: Dünyada bu kadar kısa sürede yapılan en başarılı proje
Ekrem İmamoğlu’nun Atatürk tablosu indirildi yalanı bir kez daha patladı! Beslediği trol ifşa etti
SON DURUM | Marmara’da batan Batuhan A gemisin mürettebatını arama çalışmalarında 9’uncu gün! Gözden kaçma ihtimaline karşı 4’üncü kez aranacak
İYİ Parti ’borç’ hesabı yapan CHP’yi ’DEM’li vurdu! 2019 defterleri açıldı... Alacak verecek hesabı yaparsak CHP zararlı çıkar
KAAN’a kör kesilen CHP fondaşları şimdi de TOGG’u hedefe aldı! Pazarda ilk sırada olan yerli otomobile Gereksiz yatırım dediler
SON DAKİKA