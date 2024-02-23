Berat Kandili orucu niyeti nasıl getirilir? Berat Kandili orucu ne zaman tutulur, bugün mü 2024? Kandil orucu tek gün mü tutulur?

◼ Berat Gecesi için özellikle okunması gereken bir dua bulunmamaktadır. İslam'da kalpten yapılan her samimi duanın kabul olduğu bilinir. Böyle mübarek bir gecede edilecek duanın ayrıca kıymeti vardır.

◼ Peygamber Efendimizin (SAV) okunmasını tavsiye ettiği dua ile ilgili bir hadiseyi Ebu Ümame (RA) şöyle nakleder: "Efendimiz (SAV), birçok dua okudu, fakat biz ondan hiçbir şey ezberleyemedik. Bunun üzerine: "Ya Resulallah! Pek çok dua okudun, biz onları ezberleyemedik" dedik. O zaman Resul–i Ekrem şöyle buyurdu: "O duaların hepsini içine alan bir duayı size öğreteyim mi? Şöyle deyiniz:"Allâhümme innî es'elüke min hayri mâ seeleke minhü nebiyyüke Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem. Ve neûzü bike min şerri mesteâzeke minhü nebiyyüke Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ente'l–müsteân, ve aleyke'l–belâğ, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâh" (Tirmizî, Daavât 89)