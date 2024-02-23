Berat Kandili orucu niyeti nasıl getirilir? Berat Kandili orucu ne zaman tutulur, bugün mü 2024? Kandil orucu tek gün mü tutulur?

Berat Kandili, Allah'ın rahmetinin ve mağfiretinin bol olduğuna inanılan bir gecedir. Bu gece, insanların geçmişteki günahlarının affı ve gelecek için hayırlı bir yaşamın başlangıcı olarak kabul edilir. Müslümanlar, bu mübarek günde dualarını artırır, ibadetlerini yoğunlaştırır ve Allah'tan bağışlanma dilerler.
BERAT KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?
🔸 Tavsiye edilen husus şudur ki, gecenin son demlerinde seher vakti geldiğinde, oruca niyet edilmelidir… Şâbân-ı Şerif'in büyük bir kısmını oruçlu geçiren Sevgili Peygamberimiz, (SAV) böylesine mübarek bir gecenin ardından gelen günün de mümin için değerli olduğunu, "gününü de oruçla geçirin" ifadesiyle belirtmiş olmaktadır.
BERAT KANDİLİ ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?
🔸 Gece yarısından önce veya sonra oruca niyetlenen bir kimse, bugünkü orucu tutmaya diye niyetlenebilir. "Niyet ettim Allah (CC) rızası için nafile oruç tutmaya" diyerek niyet edebilir. Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir.