Berat Kandili mesajları resimli 2024! 🕌 Dualı, hadisli, ayetli, eşe dosta Berat Kandili mesajları ve sözleri! Hayırlı Kandiller 🌞

"Her geceye bir sabah veren; elbette her sabaha bir umut verir. Her dile dua etme kabiliyetini veren, elbette o duay─▒ kabul etme iradesini g├Âsterir. Rabbim bu g├╝zel g├╝nde dilimizi duas─▒z, dualar─▒m─▒z─▒ cevaps─▒z b─▒rakmas─▒n.. Amin."