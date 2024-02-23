Berat Kandili mesajları resimli 2024! 🕌 Dualı, hadisli, ayetli, eşe dosta Berat Kandili mesajları ve sözleri! Hayırlı Kandiller 🌞

Mübarek Berat Kandili'nin tüm fazileti ve huzuruyla idrak edildiği bu anlamlı günde, vatandaşlar sevdiklerine özel mesajlar gönderiyor. İşte 14 Şubat Berat Kandili için derlediğimiz en güzel mesajlar ve sözler... Bu özel gecede sevdiklerinize dualarınızı ve en içten dileklerinizi iletmeyi unutmayın!
"Her geceye bir sabah veren; elbette her sabaha bir umut verir. Her dile dua etme kabiliyetini veren, elbette o duayı kabul etme iradesini gösterir. Rabbim bu güzel günde dilimizi duasız, dualarımızı cevapsız bırakmasın.. Amin."
"On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayını müjdeleyen Berat Gecemizin insanlığa sağlık, sevgi, barış ve huzur getirmesini diler, hemşerilerimizin, aziz Milletimizin ve tüm İslam Âleminin Berat Gecesini tebrik ederim."
"Berat; bir kimseye verilen imtiyaz belgesi, izin demektir. İyileşmek, aklanmak, kurtulmak anlamına gelen Arapça berâat sözcüğüyle aynı köktendir. Aklanacağımız bir gece olması temennisiyle... #BeratKandili"