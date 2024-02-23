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Berat Kandili mesajları resimli 2024! 🕌 Dualı, hadisli, ayetli, eşe dosta Berat Kandili mesajları ve sözleri! Hayırlı Kandiller 🌞

Berat Kandili, merhametin ve mağfiretin bolca tecelli ettiği müstesna bir gecedir. Bu özel geceyi sevdiklerinizle paylaşmak için en güzel mesajları derledik. Sevdiklerinizle paylaşacağınız bu güzel mesajlarla Berat Kandili'nin manevi atmosferini pekiştirebilir, birlik ve beraberliği güçlendirebilirsiniz. Herkesin Berat Kandili mübarek olsun!

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Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 13:30 Güncelleme 23 Şubat 2024, 13:30
Berat Kandili mesajları resimli 2024! 🕌 Dualı, hadisli, ayetli, eşe dosta Berat Kandili mesajları ve sözleri! Hayırlı Kandiller 🌞

Mübarek Berat Kandili'nin tüm fazileti ve huzuruyla idrak edildiği bu anlamlı günde, vatandaşlar sevdiklerine özel mesajlar gönderiyor. İşte 14 Şubat Berat Kandili için derlediğimiz en güzel mesajlar ve sözler... Bu özel gecede sevdiklerinize dualarınızı ve en içten dileklerinizi iletmeyi unutmayın!

"Her geceye bir sabah veren; elbette her sabaha bir umut verir. Her dile dua etme kabiliyetini veren, elbette o duayı kabul etme iradesini gösterir. Rabbim bu güzel günde dilimizi duasız, dualarımızı cevapsız bırakmasın.. Amin."

"On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayını müjdeleyen Berat Gecemizin insanlığa sağlık, sevgi, barış ve huzur getirmesini diler, hemşerilerimizin, aziz Milletimizin ve tüm İslam Âleminin Berat Gecesini tebrik ederim."

"Berat; bir kimseye verilen imtiyaz belgesi, izin demektir. İyileşmek, aklanmak, kurtulmak anlamına gelen Arapça berâat sözcüğüyle aynı köktendir. Aklanacağımız bir gece olması temennisiyle... #BeratKandili"

"Kalbimizin üzerini örten tozların alındığı; sevginin ve merhametin hayatımızın odağında olduğu, hayatımızı iyilik yapmak üzere inşa edeceğimiz duasıyla, samimiyetiyle... Berat Kandilimiz mübarek olsun."

"Ramazanın müjdecisi, ilahi rahmetin tecelli ettiği bu faziletli gecenin günahlarımızdan arınıp hayırlı başlangıçlar yapmamıza vesile olması dileğiyle, #BeratKandili'miz mübarek olsun."

"Af ve mağfiretin müjdeleyicisi #BeratKandili'nin başta ülkemiz olmak üzere tüm İslâm alemine hayırlar getirmesini dileriz."

"Rahmeti bol, mağfireti geniş olan Allah'ın rahmetiyle dolu bir gece geçirmeniz dileğiyle. Berat Kandiliniz mübarek olsun!"

"Yarabbi bu güzel günün yüzü hürmetine. Her iki cihanda da beraatini alan kullarından eyle bizleri. Masum, mazlum ve Yusuflarımızın Yaptığı ve yapacağı bütün dualarını Kabeyi muazzamada yapılan dualar zümresinden eyle."

"Rabbim her zorunuzu kolaya, her derdinizi şifaya çevirsin İnşallah. Sağlıklı ve Sevgi dolu günler olsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun."

"Gözlerini kapatta öyle bak! Berat Kandili hayırlara vesile olsun. Rabbim cümlemizin beratını nasip etsin. Berat Kandilimiz Mübarek Olsun."

Bu anlamlı ve dualı mesajlarla sevdiklerinize en içten dileklerinizi iletebilir, Berat Kandili'nin manevi huzurunu paylaşabilirsiniz. Berat Kandiliniz mübarek olsun!

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