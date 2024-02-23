Berat Kandili mesajları resimli 2024! 🕌 Dualı, hadisli, ayetli, eşe dosta Berat Kandili mesajları ve sözleri! Hayırlı Kandiller 🌞

"Ramazanın müjdecisi, ilahi rahmetin tecelli ettiği bu faziletli gecenin günahlarımızdan arınıp hayırlı başlangıçlar yapmamıza vesile olması dileğiyle, #BeratKandili'miz mübarek olsun."

"Kalbimizin üzerini örten tozların alındığı; sevginin ve merhametin hayatımızın odağında olduğu, hayatımızı iyilik yapmak üzere inşa edeceğimiz duasıyla, samimiyetiyle... Berat Kandilimiz mübarek olsun."

"Rahmeti bol, mağfireti geniş olan Allah'ın rahmetiyle dolu bir gece geçirmeniz dileğiyle. Berat Kandiliniz mübarek olsun!"

"Af ve mağfiretin müjdeleyicisi #BeratKandili'nin başta ülkemiz olmak üzere tüm İslâm alemine hayırlar getirmesini dileriz."

"Yarabbi bu güzel günün yüzü hürmetine. Her iki cihanda da beraatini alan kullarından eyle bizleri. Masum, mazlum ve Yusuflarımızın Yaptığı ve yapacağı bütün dualarını Kabeyi muazzamada yapılan dualar zümresinden eyle."

"Rabbim her zorunuzu kolaya, her derdinizi şifaya çevirsin İnşallah. Sağlıklı ve Sevgi dolu günler olsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun."