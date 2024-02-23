Berat Kandili gecesi çekilecek tesbih ve zikirler 📿 Berat Kandili gecesi hangi tesbihler ve zikirler çekilir? En faziletli dualar...

🔴 Berat Kandili nde "Lâ ilâe illallah", "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed", "Estağfirullah", "Sübhànallah", "Elhamdülillâh", "Allahu ekber", "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm", "Allah" zikirlerini çekmek büyük sevaptır.

ŞABAN AYI VE BERAT GECESİ ZİKİRLERİ

Şaban ayının ilk on gününde bir defa: Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.

🔹 Ardından 100 defa: Subhânallâhi'l-Latîf Celle şanüh.

🔹 Şaban ayının ikinci on gününde bir defa: Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.