Berat Gecesi affedilmeyecek 7 kişi! Berat Kandili’nde affedilmeyecek olanlar kimler? Hangi kandilde bütün günahlar affedilir?

7- Devamlı içki içenler.

Şayet, bu kimseler Allah'a tövbe eder ve günahlarından vazgeçerlerse, elbetteki ilahi rahmet onları da saracak ve şu ayetin müjdesi onlara da ulaşacaktır.



De ki: "Ey haddi aşarak nefislerine karşı zulmetmiş kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah, bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir." (15)