24 Şubat (yarın) Kandil mi, ne kandili 2024? Berat Kandili'nde ne oldu, önemi nedir? Fazileti ve anlamı...

Berat Kandili, Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan geceye denk gelir ve "temize çıkma" anlamı taşır. Müslümanlar için bir "arınma gecesi" olarak kabul edilen Berat Gecesi, tövbe, ibadet ve manevi temizlikle dolu anlamlı bir zaman dilimidir.
Berat Kandili, Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan geceye denk gelir ve "temize çıkma" anlamı taşır. Müslümanlar için bir "arınma gecesi" olarak kabul edilen Berat Gecesi, tövbe, ibadet ve manevi temizlikle dolu anlamlı bir zaman dilimidir.
24 ŞUBAT NE KANDİLİ?
Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin 6 Şubat'ta idrak edildi. "Ramazanın müjdecisi" olan Berat Kandili 24 Şubat'ta idrak edilecek. Berat Kandili'nin ardından ise "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan Ramazan ayı 11 Mart'ta başlayacak.
Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 5 Nisan'da idrak edilecek ve Müslümanlar 10 Nisan'da Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.
BERAT KANDİLİ CUMARTESİ GÜNÜ İDRAK EDİLECEK
Yılın üçüncü kandili olan ve Ramazanın müjdecisi kabul edilen Berat Kandili, bu yıl 24 Şubat Cumartesi günü idrak edilecek.
İslam alemi badetle dolu geçireceği bu özel günün anlamı, önemi ve faziletlerine odaklanmış durumda.
Bu gece bereketli bir gece olmakla birlikte Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı, affedici ve bağışlayıcı olmayı kazandırıyor.
İlahi bağışa ermenin umulduğu bu mübarek Berat Kandili önemi ve anlamı detayları şöyle;
BERAT KANDİLİ NEDİR?
Berat Kandili, Hicri takvime göre Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecedir.
Diyanet'in ifadesine göre rahmet, icabet, gufran ve takdir olarak isimlendirilen Berat gecesi, af, arınma ve kurtuluş gecesidir. İslam alemi için af dileme, günahlardan arınma gecesi olarak bilinen Berat Kandili Müslümanlar için bolca dua edilip ibadet yapılan kıymetli bir gündür.
BERAT GECESİ NEDİR?
Berat kelimesi sözlükte "Berâet" olarak geçmektedir. Bu kelime "kişinin bir yükümlülükten kurtulması, yükümlülüğünün bulunmaması ya da temize çıkma" anlamına gelir.
Şaban ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gece idrak edilen Berat Gecesi, Arapça eserlerde "Şaban'ın ortasındaki gece, rahmet gecesi, mübarek gece" gibi isimlendirmelerle geçer.
BERAT KANDİLİ NE DEMEK?
Berat; "berî olmak, aklanmak, temize çıkmak" gibi manalara gelir. Bu anlamlardan hareketle Berat Gecesi iman edenlerin günahlarından kurtulup aklandığı, tövbelerin kabul olduğu bir gece olarak karşımıza çıkar. Dinimizde büyük önemi bulunan geceler arasında Berat Gecesi yer almaktadır. Osmanlı Padişahı 2. Selim'in dini gecelerde camileri aydınlatarak minarelerde kandiller yaktırdığı bilinmektedir. Bu özel geceler, bu hadiseyle birlikte "kandil" olarak anılmaya başlamıştır.
Ayrıca, Şaban ayının son dini gün olduğundan dolayı bu özel gün Ramazan'ın müjdecisi olarak da anılır. Bu özelliğiyle Berat Gecesi müminler için ayrı bir ehemmiyete sahiptir.
BERAT KANDİLİ'NDE NE OLDU?
İslam aleminin rahmet dolu gecelerinden biri olan Berat gecesi, insanlığa gönderilen son ilahi mesaj olan Kur'an'ı Kerim'in Allah'ın Resul'üne tamamen indirildiği gecedir.
Bu olaya "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber Efendimize ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Bu olaya da "tenzîl" denir.
BERAT KANDİLİ ÖNEMİ, ANLAMI VE FAZİLETLERİ
Ramazan ayı gelmeden önceki mübarek gecelerden biri olan Berat gecesini af dileyip bolca Allah'a dua etmemizin önemini anlatan Peygamber Efendimiz bu şöyle buyurmuştur:
"Şaban ayının yarı gecesi (Berat Gecesi) oldu mu onu ibadetle geçirin. Gündüzünü de oruç tutun. Zira Allah Teala, bu gece güneşin batışından itibaren dünya semasına rahmetle tecelli eder ve kullarına şöyle hitap eden
- Yok mu benden af dileyen, onun günahlarını bağışlayayım?
- Yok mu benden rızık isteyen, ona rızık vereyim?
- Yok mu bir derde düşen, ona afiyet bahşedeyim?
- Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen diyerek tan yeri ağarıncaya kadar devam eder."'9'
Hz. Peygamber (a.s.), bu gecede tövbe edip bağışlanma dileyen müminlerin sayısının çokluğunu bir benzetmeyle Hz. Aişe validemize şu şekilde anlatmıştır:
''Allah Teala Şaban ayının yarısı gecesinde (Berat Gecesinde) dünya semasına rahmetle tecelli ederek, Beni Kelb Kabilesinin koyunlarının kılları sayısından daha çok kimsenin günahlarını bağışlar." (Tirmizî, "Ṣavm", 39; İbn Mâce, "İḳāmetü'ṣ-ṣalât", 191)
Müslümanlar bu geceyi, manevi bir temizlenme ve Allah'a yaklaşma fırsatı olarak değerlendirirler. Berat Kandili'nde, Müslümanların günahlarından arınıp, Allah'ın affına mazhar olmaları umulur. Berat Kandili'nde yapılması gereken ibadetler şunlardır:
Kur'an-ı Kerim okumak
Namaz kılmak
Tövbe etmek
Sadaka vermek
Oruç tutmak
Dua etmek
Berat Kandili'nde, Müslümanların bu ibadetleri yerine getirmeleri, Allah'ın rahmet ve mağfiretine nail olmaları açısından önemlidir.