24 Şubat (yarın) Kandil mi, ne kandili 2024? Berat Kandili'nde ne oldu, önemi nedir? Fazileti ve anlamı...

Diyanet'in ifadesine göre rahmet, icabet, gufran ve takdir olarak isimlendirilen Berat gecesi, af, arınma ve kurtuluş gecesidir. İslam alemi için af dileme, günahlardan arınma gecesi olarak bilinen Berat Kandili Müslümanlar için bolca dua edilip ibadet yapılan kıymetli bir gündür.

BERAT GECESİ NEDİR?

Berat kelimesi sözlükte "Berâet" olarak geçmektedir. Bu kelime "kişinin bir yükümlülükten kurtulması, yükümlülüğünün bulunmaması ya da temize çıkma" anlamına gelir.

Şaban ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gece idrak edilen Berat Gecesi, Arapça eserlerde "Şaban'ın ortasındaki gece, rahmet gecesi, mübarek gece" gibi isimlendirmelerle geçer.

BERAT KANDİLİ NE DEMEK?

Berat; "berî olmak, aklanmak, temize çıkmak" gibi manalara gelir. Bu anlamlardan hareketle Berat Gecesi iman edenlerin günahlarından kurtulup aklandığı, tövbelerin kabul olduğu bir gece olarak karşımıza çıkar. Dinimizde büyük önemi bulunan geceler arasında Berat Gecesi yer almaktadır. Osmanlı Padişahı 2. Selim'in dini gecelerde camileri aydınlatarak minarelerde kandiller yaktırdığı bilinmektedir. Bu özel geceler, bu hadiseyle birlikte "kandil" olarak anılmaya başlamıştır.

Ayrıca, Şaban ayının son dini gün olduğundan dolayı bu özel gün Ramazan'ın müjdecisi olarak da anılır. Bu özelliğiyle Berat Gecesi müminler için ayrı bir ehemmiyete sahiptir.

BERAT KANDİLİ'NDE NE OLDU?

İslam aleminin rahmet dolu gecelerinden biri olan Berat gecesi, insanlığa gönderilen son ilahi mesaj olan Kur'an'ı Kerim'in Allah'ın Resul'üne tamamen indirildiği gecedir.

Bu olaya "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber Efendimize ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Bu olaya da "tenzîl" denir.