Murat Kurum'un, bürokratik ve hizmet odaklı yaklaşımı seçmen tarafından olumlu karşılanıyor. Siyasetten ziyade icraata odaklanması, özellikle belirli ilçelerde fark yaratmasına neden oluyor. Örneğin, Kağıthane, Üsküdar ve Sancaktepe gibi ilçelerde Kurum'un ciddi oy farklarıyla öne çıktığı görülüyor. Bu durum, Kurum'un halka dokunan, somut projelerle ön planda olmayı başardığını gösteriyor.

Ekrem İmamoğlu ise geçmiş seçimde elde ettiği yüzde 54'lük oy oranını korumak için mücadele ediyor. Ancak son dönemde CHP içinde yaşanan karışıklıklar ve İYİ Parti ile DEM'in durumu, İmamoğlu'nun oy oranında belirsizlikler yaratıyor. İmamoğlu'nun stratejisi, bu belirsizliği aşarak, önceki seçimde kazandığı güveni tekrar inşa etmek üzerine kurulu olmalı.

Areda Survey'nin Anket Sonuçları

Areda Survey'nin yaptığı araştırma, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışının kritik bir evreye girdiğini gösteriyor. Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 52'si Murat Kurum'un kazanacağını düşünürken, yüzde 48'i Ekrem İmamoğlu'nun kazanacağını öngörüyor. Bu sonuçlar, İstanbul'daki seçim yarışının ne kadar çekişmeli geçeceğinin bir göstergesi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi, Türkiye'nin siyasi geleceğinde belirleyici bir rol oynayacak. Anket sonuçları ve adayların performansı, seçmenin kararını son ana kadar etkileyebilir. Bu nedenle, her iki adayın da son günlerde sergileyeceği stratejiler, İstanbul'un geleceğini şekillendirecek.