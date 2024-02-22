2024 Ramazan Takvimi 🕌 || İlk oruç ne zaman, hangi gün? Diyanet Kadir Gecesi, kandil günleri ve bayram tarihi!

Bu takvim, dini ibadetlerini yerine getirmek isteyen müminler için önemli bir rehber niteliğinde.

📌İlk Sahur ve İftar Saat Kaçta?



2024 Ramazan ayının imsakiyesi de belli oldu. İlk sahur ve iftar vakitleri, il ve bölgelere göre değişiklik gösterecek. Oruç, imsak vaktiyle başlayıp, akşam ezanı saatiyle sona erecek. Bu kutsal ay boyunca yapılan ibadetler, inananlar için manevi bir arınma ve yenilenme fırsatı sunuyor.

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