2024 Ramazan Takvimi 🕌 || İlk oruç ne zaman, hangi gün? Diyanet Kadir Gecesi, kandil günleri ve bayram tarihi!

Tüm İslam aleminin merakla beklediği Ramazan ayı, 2024 yılında 11 Mart Pazartesi günü başlayacak. Bu kutsal ayın ilk sahuru, 10 Mart Pazar gününü pazartesiye bağlayan gece yapılacak. Ramazan ayı, 9 Nisan Salı günü sona erecek ve ardından coşkuyla kutlanacak Ramazan Bayramı'nın tarihleri de kesinleşti.
📌2024 Ramazan Bayramı Ne Zaman?
Ramazan Bayramı, 2024 yılında şu tarihlerde kutlanacak:
1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
Bu özel günler, İslam aleminde birlik, beraberlik ve yardımlaşmanın simgesi olarak kabul edilir.
📌2024 Yılı Dini Günler Takvimi
Yıl boyunca dini açıdan önem taşıyan günler şöyle sıralanıyor:
Regaib Kandili: 11 Ocak Perşembe
Üç Ayların Başlangıcı: 12 Ocak Cuma
Mirac Kandili: 6 Şubat Salı
Berat Kandili: 24 Şubat Cumartesi
Ramazan Başlangıcı: 11 Mart Pazartesi
Kadir Gecesi: 5 Nisan Cuma
Arefe: 9 Nisan Salı ve 15 Haziran Cumartesi
Kurban Bayramı: 16 Haziran Pazar'dan itibaren dört gün
Hicri Yılbaşı: 7 Temmuz Pazar
Aşure Günü: 16 Temmuz Salı
Mevlid Kandili: 14 Eylül Cumartesi