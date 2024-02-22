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2024 Ramazan Takvimi 🕌 || İlk oruç ne zaman, hangi gün? Diyanet Kadir Gecesi, kandil günleri ve bayram tarihi!

Ramazan'a kısa bir süre kaldı ve Müslümanlar, 11 ayın sultanıyla coşkuyla beklenen bu mübarek ayın gelişini heyecanla bekliyorlar. Mart ayına yaklaştıkça, "ilk oruç ne zaman tutulacak?" ve "Ramazan'ın ilk günü hangi güne denk geliyor?" gibi sorular sıkça dile getirilmeye başlandı. Bu dönemde Müslümanlar, sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul ettikleri Ramazan'da oruçlarını tutacaklar.

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Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 09:07 Güncelleme 22 Şubat 2024, 09:07
2024 Ramazan Takvimi 🕌 || İlk oruç ne zaman, hangi gün? Diyanet Kadir Gecesi, kandil günleri ve bayram tarihi!

Tüm İslam aleminin merakla beklediği Ramazan ayı, 2024 yılında 11 Mart Pazartesi günü başlayacak. Bu kutsal ayın ilk sahuru, 10 Mart Pazar gününü pazartesiye bağlayan gece yapılacak. Ramazan ayı, 9 Nisan Salı günü sona erecek ve ardından coşkuyla kutlanacak Ramazan Bayramı'nın tarihleri de kesinleşti.

📌2024 Ramazan Bayramı Ne Zaman?

Ramazan Bayramı, 2024 yılında şu tarihlerde kutlanacak:

1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Bu özel günler, İslam aleminde birlik, beraberlik ve yardımlaşmanın simgesi olarak kabul edilir.

📌2024 Yılı Dini Günler Takvimi

Yıl boyunca dini açıdan önem taşıyan günler şöyle sıralanıyor:

Regaib Kandili: 11 Ocak Perşembe
Üç Ayların Başlangıcı: 12 Ocak Cuma
Mirac Kandili: 6 Şubat Salı
Berat Kandili: 24 Şubat Cumartesi
Ramazan Başlangıcı: 11 Mart Pazartesi
Kadir Gecesi: 5 Nisan Cuma
Arefe: 9 Nisan Salı ve 15 Haziran Cumartesi
Kurban Bayramı: 16 Haziran Pazar'dan itibaren dört gün
Hicri Yılbaşı: 7 Temmuz Pazar
Aşure Günü: 16 Temmuz Salı
Mevlid Kandili: 14 Eylül Cumartesi



Bu takvim, dini ibadetlerini yerine getirmek isteyen müminler için önemli bir rehber niteliğinde.

📌İlk Sahur ve İftar Saat Kaçta?

2024 Ramazan ayının imsakiyesi de belli oldu. İlk sahur ve iftar vakitleri, il ve bölgelere göre değişiklik gösterecek. Oruç, imsak vaktiyle başlayıp, akşam ezanı saatiyle sona erecek. Bu kutsal ay boyunca yapılan ibadetler, inananlar için manevi bir arınma ve yenilenme fırsatı sunuyor.

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