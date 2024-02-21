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Otomobil sahiplerine son duyuru yapıldı! Arabanızın her köşesini kontrol edin! Varsa cezası çok büyük

Bu yıl araç plakalarında önemli bir dönüşümü hayata geçirildi. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren tescil edilen tüm yeni araçlarda karekodlu plaka kullanımı başladı. Bu yenilik araçlar hakkında daha fazla bilgiye hızlı ve etkili bir şekilde erişilmesini amaçlayarak, güvenlik ve bilgi erişimi konusunda büyük avantajlar sunuyor. Yeni dönem araç tescil süreçlerinde modern teknolojilerin önemini bir kez daha vurguluyor.

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Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 11:33 Güncelleme 21 Şubat 2024, 11:33
Otomobil sahiplerine son duyuru yapıldı! Arabanızın her köşesini kontrol edin! Varsa cezası çok büyük

Araç trafiği ve güvenliği konusunda önemli bir adım atılarak 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle tescil edilen tüm yeni araçlarda karekodlu plaka kullanımı zorunlu hale getirildi. Bu radikal değişiklik, araç sahipleri ve yetkililer arasında bilgi erişimini hızlandırmayı ve güvenliği artırmayı amaçlıyor. Karekodlu plakalar, güvenlik ve bilgi erişimi konusunda önemli avantajlar sunuyor. Bu kodlar, trafik denetimlerinde ve güvenlik kontrollerinde araç bilgilerine anında erişim sağlanmasını mümkün kılıyor.

KAREKODLU PLAKALAR NASIL OLACAK?

Yeni sistemle birlikte, karekodlu plakaların üretimi noterler ve Şoförler Odaları tarafından gerçekleştirilecek. Plakalarda il kodu ile harflerin arasında 15x15 mm boyutunda bir karekod ve 12 haneli seri numarası bulunacak. Bu karekod sayesinde, aracın üretim yeri, tarihi gibi önemli bilgilere kolayca ulaşılabilecek.

MEVCUT PLAKALARIN DURUMU

Yeni düzenleme, mevcut araç sahiplerini etkilemiyor. Kullanımda olan plakaların değiştirilmesi gerekmiyor; bu yenilik sadece yeni tescil edilecek araçlar için geçerli olacak.

APP PLAKA NEDİR?

APP plakalar, daha büyük ve kalın harf karakterleri ile modifiye araç tutkunları arasında popüler olmuştu. Ancak, 2017 yılından bu yana bu tip standart dışı plakaların kullanımı yasaklanmış durumda ve ihlal edenlere para cezası uygulanıyor. Ayrıca, APP plakalar TÜVTÜRK muayenelerinden ağır kusurlu olarak geçemiyor.

CEZASI ÇOK BÜYÜK

2024 yılı itibariyle plakanın okunurluğunu engelleyecek şekilde değiştirilmesi 2.647 TL ceza ile cezalandırılacak. Sahte plaka kullanımı ise 32.170 TL'ye kadar cezalara yol açabilecek. Bu yeni düzenlemeler, sahte ve modifiye edilmiş plakaların kullanımını önlemeyi hedefliyor.

Türkiye'de araç plakalarında yapılan bu köklü değişiklik, hem araç sahiplerinin hem de yetkililerin daha güvenli ve bilgiye kolay erişim sağlamasına olanak tanıyacak bir adım olarak değerlendiriliyor.

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