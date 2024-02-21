Otomobil sahiplerine son duyuru yapıldı! Arabanızın her köşesini kontrol edin! Varsa cezası çok büyük

Araç trafiği ve güvenliği konusunda önemli bir adım atılarak 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle tescil edilen tüm yeni araçlarda karekodlu plaka kullanımı zorunlu hale getirildi. Bu radikal değişiklik, araç sahipleri ve yetkililer arasında bilgi erişimini hızlandırmayı ve güvenliği artırmayı amaçlıyor. Karekodlu plakalar, güvenlik ve bilgi erişimi konusunda önemli avantajlar sunuyor. Bu kodlar, trafik denetimlerinde ve güvenlik kontrollerinde araç bilgilerine anında erişim sağlanmasını mümkün kılıyor.
KAREKODLU PLAKALAR NASIL OLACAK?
Yeni sistemle birlikte, karekodlu plakaların üretimi noterler ve Şoförler Odaları tarafından gerçekleştirilecek. Plakalarda il kodu ile harflerin arasında 15x15 mm boyutunda bir karekod ve 12 haneli seri numarası bulunacak. Bu karekod sayesinde, aracın üretim yeri, tarihi gibi önemli bilgilere kolayca ulaşılabilecek.
MEVCUT PLAKALARIN DURUMU
Yeni düzenleme, mevcut araç sahiplerini etkilemiyor. Kullanımda olan plakaların değiştirilmesi gerekmiyor; bu yenilik sadece yeni tescil edilecek araçlar için geçerli olacak.