Dünyanın en uzun boylu erkeği ile en kısa kadını bir arada! O fotoğraf dünya medyasında manşetlere çıktı...

Sultan Kösen, Mardin'in Derik İlçesi'ne bağlı Dede Mahallesi'nde dünyaya geldi. Yaşı ilerledikçe boyu da uzayıp gitti.
Sultan Kösen, Mardin'in Derik İlçesi'ne bağlı Dede Mahallesi'nde dünyaya geldi. Yaşı ilerledikçe boyu da uzayıp gitti.
Ve 2 metre 51 santimetrelik boyu ile "Dünyanın En Uzun Boylu Erkeği" unvanını elde etti. 2009'da Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Bu rekorunu 15 yıldır koruyan Sultan el ve ayaklarıyla da dikkat çekti. Çünkü o aynı zamanda 27.5 santimetre ile yeryüzünün en büyük ellerine ve 36.5 santimetre ile de en büyük ayaklarına sahipti.
Kösen bu unvanları nedeniyle bugüne kadar 128 ülkeye 500'ün üzerinde seyahat gerçekleştirdi. Sultan son olarak ABD'ye gitti. Burada 62.8 santimetre ile 'dünyanın en kısa boylu kadını' olan Hindistanlı Jyoti Amge (30) ile bir araya geldi.
İkilinin arasındaki fark görenleri şok etti. Bol bol fotoğraf çektiren Sultan ve Jyoti'nin pozları dünya medyasında manşetlere çekildi. Bu arada Kösen, "Guinness Rekorlar Kitabı'nda 2024 yılında da yer alarak rekorumun 15'inci yılını tescil ettirdik. Ülkemizi kültürümüzü, güzelliklerimizi dünyaya taşıyoruz" dedi.