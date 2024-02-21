Dünyanın en uzun boylu erkeği ile en kısa kadını bir arada! O fotoğraf dünya medyasında manşetlere çıktı...

Ve 2 metre 51 santimetrelik boyu ile "Dünyanın En Uzun Boylu Erkeği" unvanını elde etti. 2009'da Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Bu rekorunu 15 yıldır koruyan Sultan el ve ayaklarıyla da dikkat çekti. Çünkü o aynı zamanda 27.5 santimetre ile yeryüzünün en büyük ellerine ve 36.5 santimetre ile de en büyük ayaklarına sahipti.