Disneyland’ı görmek için vize almaya gidiyorlardı! Takla atan araçta küçük kız hayatını kaybetti

Aksaray'daki Niğde-Ankara otoyolu Alayhan gişeler yakınlarında önceki gün yürekleri dağlayan bir kaza yaşandı.
Aksaray'daki Niğde-Ankara otoyolu Alayhan gişeler yakınlarında önceki gün yürekleri dağlayan bir kaza yaşandı.
Aksa Karaköse (35) yönetimindeki 34 GOG 621 plakalı cip, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Karaköse, eşi Emine Aysen Karaköse, kızları Eliz (4) ve kuzen Erdinç Altun (25) yaralandı.
İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırılan yaralılardan küçük Eliz, kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü açıklandı. Karaköse ailesinin Adana'da oturduğu, Eliz'in nisan ayındaki doğum günü için ABD'deki Disneyland'a gitmeyi planladıkları, bu nedenle vize için Ankara'ya gittikleri öğrenildi.