Disneyland’ı görmek için vize almaya gidiyorlardı! Takla atan araçta küçük kız hayatını kaybetti

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırılan yaralılardan küçük Eliz, kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü açıklandı. Karaköse ailesinin Adana'da oturduğu, Eliz'in nisan ayındaki doğum günü için ABD'deki Disneyland'a gitmeyi planladıkları, bu nedenle vize için Ankara'ya gittikleri öğrenildi.

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