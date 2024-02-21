"Çakal ve çakal" cevabını vererek 300 bin lira kazandı! Kim Milyoner Olmak İster'de yüzleri güldüren anlar: "Hocalarım demişti..."

ÖZEL OKULDA SKANDAL! İstanbul Gaziosmanpaşa'da özel bir okulda İspanyolca öğretmeni Betül Nisa Ç. (28), öğrencisi Muhammed A. (14) ile cinsel birliktelik yaşadı. Skandal olay çocuğun ailesinin dikkati sayesinde ortaya çıktı. Pedagog eşliğinde ifadesi alınan çocuk, öğretmenine sosyal medyadan yazdığını, öğretmeninin de karşılık verdiğini ve aralarında yakınlaşma olduğunu anlattı. Ç. ise "Yaşının küçük olduğunu bilseydim, sevgili olmazdım" dedi. Tutuklandı. (Atakan IRMAK)

KABİR AZABI Ankara Gölbaşı'nda yerleşim yerine 500 metre mesafede bir şirket tarafından evcil hayvan mezarlığı oluşturulmasına mahalle halkı ayaklandı. Vatandaşlar, çevredeki arazilerinin değerinin düştüğünü savunarak mezarlığın kaldırılması talebiyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvuru yaptı. Bir şirketin çevirdiği hayvan mezarlığa kısa sürede ilgi arttı. Şirket 3 bin TL karşılığında ölen hayvanları teslim alıp, mezarlıkta defin işlemlerini yaptı.

F OTOMODEL İstanbul'da yaşayan turizmci Deniz Ulaş Yılmaz (36) pandemi döneminde işinden ayrılmak zorunda kaldı. Ama evde sıkıldı. Otomobillere boya koruma yapan eşinin yanında işe başladı. Yılmaz, elleri su toplayana kadar araç kaplaması yaptı, araçların koltuk ve jantlarını söküp otomobillere dair her şeyi öğrendi. Sosyal medyada, kendilerine teslim edilen araçlara yaptığı işlemler ile yüzbinlerce kişi tarafından takip edilmeye başlandı. Yılmaz'ın çektiği videolar milyonlarca kişi tarafından izlendi. "Otomobillerle Yaşayan Kadın" adıyla adeta marka oldu. Yılmaz, "Bütün işi eşim ve ben yapıyoruz. Başka herhangi bir çalışanımız yok. Videoları eşim çekiyor. Emeğimizin karşılığını almaktan daha güzel bir şey yok" dedi. (KORAY TAŞDEMİR)





AİLESİNİ ARIYOR

İzmir'de yaşayan Güler Güven (48), 47 yıl önce, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yalnız başına dolaşırken bulundu. Ailesinden kimseye ulaşılamayınca Çocuk Esirgeme Kurumu'na verildi. Sonra da kendisini yetiştiren aile tarafından evlatlık alındı. 22 yaşında evlatlık olduğunu öğrenen Güven, "Günlerce ağladım. Ailemi bulmak istiyorum. Nerelidirler, neden beni bıraktılar ya da kayboldum mu kaçırıldım mı öğrenmek istiyorum" diye konuştu.

YOK DEVE

Adana'da bir kasap kaçak yollardan kesim için deve getirdi. Çevredeki vatandaşlar deveye ilgi gösterirken, kısa sürede çekilen fotoğraflar sosyal medyada yayınlandı. Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise söz konusu kasap dükkanına gelip evrakı inceledi. Kasap dükkanının ruhsatsız çıkması üzerine belediye ekipleri tutanak tuttu. Devenin kesimine ise izin verilmedi.

KURAKLIĞI GÖLÜN

Konya'daki Meke Gölü, 5 milyon yıl önce volkanik patlamayla meydana geldi. Meke Gölü, kraterin suyla dolması, 9 bin yıl önce ise gölün ortasında ikinci patlamanın olmasıyla bu günkü halini aldı. Ortasında 50 metrelik volkan konisi bulunan ve önceki yıllarda derinliği 15-20 metrelere ulaşan göl, görüntüsü nedeniyle 'Dünyanın Nazar Boncuğu' olarak anıldı. Ancak, eşi benzeri olmayan bu krater gölü kurudu. Uzmanlar "Göl tabanının geçirimsizliği sağlanıp, çevredeki farklı kuyulardan su aktarılabilir. Aksi halde Meke diye bir şey kalmayacak" dedi. (TOLGA YANIK)

NAVALNY GERGİNLİĞİ

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Rus muhalif Aleksey Navalny'ın cezaevinde hayatını kaybetmesinin ardından Rusya'nın Paris Büyükelçisi Aleksey Meshkov'u bakanlığa çağırdı. Rusya'nın Madrid, Stokholm, Berlin, Lahey ve Oslo büyükelçileri de bulundukları ülkelerin dışişleri bakanlıklarına çağrılmıştı.

AJANDA AÇILDI

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Rus, İsrail ve Fransız casusların ardından, Çin'e çalışan ajanlar olduğunu öğrendi. Türkiye'deki Türkistanlı, Doğu Türkistan dernekleri ve kuruluşları hakkında bilgi toplayan 7 şüpheliyi tespit etti. Topladıkları bilgi ve belgeleri, Çin istihbaratına (MSS) aktaran zanlılar hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 6'sı ele geçirildi. Kaçan bir zanlının da arandığı bildirildi.

BARIŞ HAYAT VERDİ

Bilecik'te Barış Kılıç'ın kullandığı otomobil Yaşar P. idaresindeki kamyona çarptı. Ağır yaralı Kılıç, kurtarılamadı. Hayatının baharında vefat eden gencin acılı ailesi, büyük bir fedakarlık örneği sergileyerek biricik evlatlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Barış'ın karaciğeri Bursa'ya, sol böbreği Çanakkale'ye, akciğeri Ankara'ya ve korneaları da Balıkesir'e yollandı. Bu sayede 4 kişi, hayata bağlandı.

GÖRÜNTÜ YOKTU SES DE YOK!

Ankara'daki Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi'nde okuyan Hüseyin Ünal (17) ve Nurullah D. (17), sınıfta tartıştı. Ünal, 1 gün sonra, 13 Şubat'ta, evinde yemek yediği sırada Nurullah D. ile ortak arkadaşlarının telefonla arayıp çağırması üzerine evden çıktı. Tuna Parkı'nda beklerken D. tarafından kasık ve karın bölgesinden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan genç, kurtarılamadı. Görme engelli babası İlhami Ünal (58), "Çocuğum doğdu görmedim ama sesiyle avunuyordum. Şimdi sesi de yok cismi de yok; hiçbir şey yok" dedi.

PARALARI MiDEYE iNDiRDi

ABD'nin Nebraska eyaletindeki hayvanat bahçesinde yaşayan bir timsahın midesinde 70 adet madeni para bulundu. Timsah ameliyata alındı. Madeni paraların, sadece 3 ay içinde kafese atıldığına dikkat çekilirken, timsahın durumunun iyi olduğu belirtildi.

ASSANGE'I iDAM ETMEK iSTiYORLAR

Sızdırılan gizli belgelerin yayımlandığı Wikileaks'in kurucusu Julian Assange ABD'ye iade edilebilir. İngiltere'de 2019'dan bu yana hapishanede olan Assange'ın ABD'de idam edilebileceği de iddia edildi. Assange'ın avukatları, iadesi skandal olur" dedi.

SON UMUT

15 Şubat'ta Marmara Denizi'nde batan kargo gemisindeki 4 kişi hala kayıp. Arama çalışmaları 6. gününde 571 personelle denizden, havadan ve karadan sürdürülüyor. Kayıp mürettebata ulaşmak için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) komandoları da devreye girdi. SAS komandoları, geminin makine dairesinde çalışma gerçekleştirecek.

DÜŞÜN YETER

SPACEX'IN sahibi Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X'teki bir sohbet odasınsa "Hasta, bizim bildiğimiz hiçbir yan etki olmadan tamamen iyileşti. Üstelik sadece düşünerek bilgisayar faresinin imlecini ekranda hareket ettirebiliyor" dedi. Musk'ın bir girişim olan Neuralink, bu implant ile felç, körlük ve konuşma bozukluklarını bitirmeyi amaçlıyor.

YASAK AŞKA KURBAN GİTTİ

İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşayan Hamdi Sevimliot, eşinin Engin K. ile ilişki yaşadığını iddia ederek onu silahla vurmak istedi. Takip ettiği K.'ya ateş etti. K. kaçınca oğlu Ege K. (16)'ya yöneldi. Genci başından vurarak katletti. Polisin yakaladığı zanlı, tutuklandı.