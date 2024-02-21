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A ve 0 kan gruplarına sahip olanlar dikkat! Sivrisinekler sizi buna göre tercih ediyor

Sivrisineklerin kan emme alışkanlıkları üzerine yapılan bir araştırma, kan grupları arasında ilginç bir tercih ortaya koydu. Bilim insanları, bu haşerelerin belirli bir kan grubunu diğerlerine göre daha fazla tercih ettiğini keşfettiler. Araştırma ekibi, farklı kan gruplarına sahip insanları sivrisineklerin ısırma oranlarını inceleyerek bu çarpıcı sonuca ulaştı.

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Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 18:39 Güncelleme 21 Şubat 2024, 18:39
A ve 0 kan gruplarına sahip olanlar dikkat! Sivrisinekler sizi buna göre tercih ediyor

Japonya'da gerçekleştirilen son araştırmalar, sivrisineklerin kan emme alışkanlıklarında önemli bir faktörün daha ortaya çıkmasına neden oldu. Yapılan çalışma sivrisineklerin ısırma tercihini insanların kan gruplarına göre belirlediğini gösteriyor.

BU KAN GURUBU DAHA ÇOK ISIRILIYOR

Araştırma sonuçlarına göre, kan grubu '0' olan bireylerin, kan grubu 'A' olanlara kıyasla sivrisinekler tarafından ısırılma olasılığının yaklaşık iki kat fazla olduğu belirlendi. Ayrıca, kan grubu 'B' olanlar ise bu iki grup arasında yer aldı.

EGZERSİZ VE KARBONDİOKSİT ETKİLİYOR

Sivrisineklerin ısırma tercihini belirleyen faktörler arasında dişi sivrisineklerin insanların salgıladığı kimyasalların rol oynadığı da vurgulandı. Florida Üniversitesi'nden entomoloji uzmanı Prof. Jonathan F. Day, sivrisineklerin karbondioksit salgısının yanı sıra egzersiz sırasında salgılanan laktik asit gibi ikincil işaretleri de kullanarak insanları seçtiklerini ifade etti.

KOYU RENK GİYMEYİN

Prof. Day, "Sivrisineklerin mükemmel bir görme yetisi var. Açık renkli elbiseler giyenlerin, koyu renkli elbiseler giyenlere göre daha az hedef olma olasılığı olduğunu" belirtirken, vücut ısısının da sivrisinek tercihini etkilediğini açıkladı.

Bu ilginç keşif, sivrisinek ısırıklarından kaçınmak isteyen bireylerin daha etkili önlemler almasına ve gelecekteki araştırmalarda kan gruplarının sivrisinek davranışları üzerindeki etkisini daha iyi anlamalarına olanak tanıyabilir.

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