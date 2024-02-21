A ve 0 kan gruplarına sahip olanlar dikkat! Sivrisinekler sizi buna göre tercih ediyor

Japonya'da gerçekleştirilen son araştırmalar, sivrisinek lerin kan emme alışkanlıklarında önemli bir faktörün daha ortaya çıkmasına neden oldu. Yapılan çalışma sivrisineklerin ısırma tercihini insanların kan gruplarına göre belirlediğini gösteriyor.

BU KAN GURUBU DAHA ÇOK ISIRILIYOR

Araştırma sonuçlarına göre, kan grubu '0' olan bireylerin, kan grubu 'A' olanlara kıyasla sivrisinekler tarafından ısırılma olasılığının yaklaşık iki kat fazla olduğu belirlendi. Ayrıca, kan grubu 'B' olanlar ise bu iki grup arasında yer aldı.