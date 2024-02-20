35 yıl boyunca kullanabilirsiniz! 1 kaşık yeterli! Bulaşık makinesini hiç temizlemediyseniz dikkat

Bulaşık makinelerinin performansını artırmak için uzmanlar tarafından geliştirilen pratik yöntemlerle, ev işleri daha kolay hale geliyor. Modern yaşamın vazgeçilmezi haline gelen bulaşık makineleri, zamanla kullanıma bağlı olarak performans düşüklüğü yaşayabiliyor. İşte bulaşık makinesini temizleme yöntemi...

BULAŞIK MAKİNESİ PERFORMANSINI 2 KATINA ÇIKARIN Makinenin alt ve üst iç rafları çıkarılarak temiz bir bezle silin. Raflarda veya makinenin içinde biriken yemek artıkları temizlenip raflar yerine takılmalıdır.