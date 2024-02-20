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35 yıl boyunca kullanabilirsiniz! 1 kaşık yeterli! Bulaşık makinesini hiç temizlemediyseniz dikkat

Evlerin vazgeçilmez yardımcısı bulaşık makinelerinin performansını artırmak için pratik yöntemler keşfedildi. Modern yaşamın vazgeçilmezi haline gelen bulaşık makineleri, zamanla kullanıma bağlı olarak performans düşüklüğü yaşayabiliyor. Ancak uzmanlar, düzenli bakım ve temizlik uygulamalarıyla bulaşık makinelerinin ömrünü uzatmanın yolunu buldu.

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 16:25 Güncelleme 20 Şubat 2024, 16:33
35 yıl boyunca kullanabilirsiniz! 1 kaşık yeterli! Bulaşık makinesini hiç temizlemediyseniz dikkat

Bulaşık makinelerinin performansını artırmak için uzmanlar tarafından geliştirilen pratik yöntemlerle, ev işleri daha kolay hale geliyor. Modern yaşamın vazgeçilmezi haline gelen bulaşık makineleri, zamanla kullanıma bağlı olarak performans düşüklüğü yaşayabiliyor. İşte bulaşık makinesini temizleme yöntemi...

BULAŞIK MAKİNESİ PERFORMANSINI 2 KATINA ÇIKARIN

Makinenin alt ve üst iç rafları çıkarılarak temiz bir bezle silin. Raflarda veya makinenin içinde biriken yemek artıkları temizlenip raflar yerine takılmalıdır.

SİRKE VE SICAK SU

Kase içine beyaz sirke koyun ve makinenin alt rafına yerleştirin. Bir defa sıcak su ayarında çalıştırarak sirkenin dezenfekte etme etkisini artırın.

KARBONAT

Program tamamlandıktan sonra karbonatı makine içine serpin. Tekrar sıcak su ayarında çalıştırarak karbonatın temizlik etkisinden faydalanın. Bu basit adımların düzenli olarak uygulanması, bulaşık makinesinin ömrünü uzatırken, çizmeden ışıl ışıl temizlik yapmasına olanak tanıyor.

BULAŞIK MAKİNESİNDEKİ KÖTÜ KOKULARIN NEDENİ

Bulaşık makinelerinde oluşan kötü koku, nem ve yemek artıklarının birleşimiyle ortaya çıkabilir. Bu sorunun önüne geçmek için aşağıdaki faktörlere dikkat edilmeli:

🔶 Bulaşıkların yeterince akıtılmadan makineye yerleştirilmemesi.

🔶 Uzun süre bekletilen bulaşıkların neden olduğu nem.

🔶 Filtrelerin düzenli olarak temizlenmemesi.

🔶 Suyun yeterince sıcak olmaması.

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