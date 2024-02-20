2028’den geldim diyerek açıkladı! 4 sene sonra bu cihazla ışınlanacağız! Duyanlar kulaklarına inanamıyor

UZAYLILARI GÖRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Bir başka zaman yolcusu ise gelecekte kullanılacağını iddia ettiği deniz kabuğu benzeri bir cihazı göstererek, güç ve insan beyni kontrolü için kullanılacağını belirtti. Ayrıca, uzaylıların varlığının kanıtlanacağını ve uzaylıların kadın ve erkek formlarında var olduğunu iddia etti.

Dikkat çeken bir diğer zaman yolcusu ise 2030 yılından geldiğini iddia eden Noah oldu. Noah, geçmişte yaptığı tahminlerin birçoğunun gerçekleştiğini iddia etti ve gelecekte daha fazla olayın gerçekleşeceğini öne sürdü. Ancak, bu iddiaların ne kadarının gerçekleşeceği şimdilik belirsizliğini koruyor.