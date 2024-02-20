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2028'den geldim diyerek açıkladı! 4 sene sonra bu cihazla ışınlanacağız! Duyanlar kulaklarına inanamıyor

Bugüne kadar birçok kişinin zaman yolcusu olduğunu iddia etmesi ve gelecekle ilgili ilginç açıklamalarda bulunmasıyla gündeme gelen konu, şimdi 2028'den geldiğini söyleyen bir kişi tarafından yeni bir boyut kazanıyor. Henüz adı açıklanmayan bu kişi, sosyal medya platformlarında paylaştığı iddialar ve gösterdiği cihazla büyük bir dikkat çekiyor.

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 22:38 Güncelleme 20 Şubat 2024, 22:40
2028’den geldim diyerek açıkladı! 4 sene sonra bu cihazla ışınlanacağız! Duyanlar kulaklarına inanamıyor

Zaman yolcusu, 2028 yılından geldiğini iddia ederek, internet üzerinden geçmişteki kendisiyle görüntülü bir konuşma gerçekleştirdi. Zaman yolcusu, zamanda seyahat ettiği süre boyunca evrenin gizemlerini keşfettiğini söyleyerek, ilginç deneyimlerinden bahsetti.

2028 YILINDAN GETİRDİ

Dünya genelinde ilgi ve merakla takip edilen bir dizi olay, zaman yolculuğu iddialarıyla gündeme geldi. İddialara göre, farklı tarihlerden gelen zaman yolcuları, gelecek hakkında çarpıcı bilgiler paylaştı ve hatta bazıları gelecekten eşyalar getirdi.

Bir zaman yolcusu üzerinde üçüncü bir göz olarak tanımladığı mavi bir cihazı göstererek, zaman yolculuğunu ve ışınlanmayı bu göz aracılığıyla gerçekleştirdiğini öne sürdü. Ancak, bu iddiaların ne kadar inandırıcı olduğu konusunda şüpheler devam ediyor.

UZAYLILARI GÖRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Bir başka zaman yolcusu ise gelecekte kullanılacağını iddia ettiği deniz kabuğu benzeri bir cihazı göstererek, güç ve insan beyni kontrolü için kullanılacağını belirtti. Ayrıca, uzaylıların varlığının kanıtlanacağını ve uzaylıların kadın ve erkek formlarında var olduğunu iddia etti.

Dikkat çeken bir diğer zaman yolcusu ise 2030 yılından geldiğini iddia eden Noah oldu. Noah, geçmişte yaptığı tahminlerin birçoğunun gerçekleştiğini iddia etti ve gelecekte daha fazla olayın gerçekleşeceğini öne sürdü. Ancak, bu iddiaların ne kadarının gerçekleşeceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

Ayrıca, zaman yolcularının iddialarına karşı çıkan ve bunları yalan olarak nitelendiren birçok kişi de bulunuyor. Ancak bazıları, zaman yolcularının iddialarını ciddiye almak gerektiğini savunuyor ve daha fazla kanıt talep ediyor.

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