İbn-i Sina’nıın cilt bakımı reçetesi! Yüzü aydınlatıyor, lekeleri temizliyor, yaşlanmayı durduruyor

İbn-i Sina, cildin genç kalması için temizliğin temel bir unsur olduğunu vurguluyor. Ona göre, doğa kendiliğinden bir şifa kaynağıdır ve bu doğal kaynakları kullanarak cildin gençleşmesi mümkündür. İşte İbn-i Sina'nın cilt bakım sırları...
İbn-i Sina, cildin genç kalması için temizliğin temel bir unsur olduğunu vurguluyor. Ona göre, doğa kendiliğinden bir şifa kaynağıdır ve bu doğal kaynakları kullanarak cildin gençleşmesi mümkündür. İşte İbn-i Sina'nın cilt bakım sırları...
LEKELER YOK OLACAK!
Yüzyıllar öncesinde yaşamış olan ünlü İslam bilgini İbn-i Sina'nın cilt bakımıyla ilgili sırları günümüzde keşfedildi. Gül suyu ve oğul otuyla yapılan özel karışımlar, cildin gençleşmesine ve yaşlanmanın etkilerini azaltmaya yardımcı oluyor.
İbn-i Sina'nın öne çıkardığı en etkili doğal malzemelerden biri olan gül suyu, cildin temizlenmesinde ve tonlanmasında kullanılıyor. Gül suyunun tonik olarak kullanılması, İbn-i Sina'nın vurguladığı gibi güzellikteki ilk adımı oluşturuyor.
OĞUL OTU YAŞLANMAYI DURDURUYOR
Ancak, İbn-i Sina'nın formülündeki belki de en dikkat çekici unsur oğul otu. Limon soyundan gelen oğul otu, adeta gençlik iksiri olarak kabul ediliyor. İbn-i Sina'nın öğretisi, bir su bardağı suya eklenen bir yemek kaşığı oğul otunun kaynatılması ve ardından buzdolabında bekletilip cilde uygulanmasıyla yaşlanmanın önüne geçebileceğini öne sürüyor.
Oğul otunun cilde faydaları arasında güneş lekelerini önleme, gözenekleri sıkılaştırma, saç diplerinde kepeği engelleme, dudak çevresinde kırışıklıkları azaltma ve cildin parlaklığını artırma gibi etkiler bulunuyor.
ÇAY AĞACI YAĞI İLE NEMLENDİRİN
İbn-i Sina'nın cilt bakım reçetesi ayrıca çay ağacı yağı ile nemlendirme işlemi içeriyor. Bu yağ, cilt dokusunu onararak aynı zamanda pH değerini dengeleyerek sağlıklı bir cilde kavuşmayı hedefliyor.
Not: Cilt bakımında kullanılacak herhangi bir malzemenin öncesinde alerji testi yapılması ve doktora danışılması önerilir.