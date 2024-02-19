Devletten prefabrik yapılara 150 bin lira destek! 100 - 150 bin liraya ev sahibi olabilirsiniz

Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşı ilgilendiren devlet destekleri, prefabrik ev yapımına yönelik sağlanan desteklerle dikkat çekiyor. Bu kapsamda, 150 bin TL'ye kadar olan prefabrik yapılara destek verileceği açıklandı. Vatandaşlar, bu miktarın üzerindeki yapılara fark ödemesi yaparak ev sahibi olabilecekler.

Prefabrik Evlere Talep Arttı Devlet tarafından sunulan prefabrik ev yardımları hız kazandı. Bu evler, özellikle deprem ve toprak kayması gibi afet durumlarında dayanıklılıkları ve çevre dostu özellikleriyle ön plana çıkıyor. Fiyat avantajları nedeniyle, prefabrik evlere olan talep artış gösteriyor.