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Devletten prefabrik yapılara 150 bin lira destek! 100 - 150 bin liraya ev sahibi olabilirsiniz

Prefabrik evler, fiyat avantajları ve kısa sürede teslim edilebilme özellikleri ile öne çıkıyor. Ayrıca, afet durumlarında gösterdikleri dayanıklılık ve çevreye duyarlı yapılarıyla tercih sebebi oluyorlar. Deprem sonrasında prefabrik evlere yönelik artan talep, bu yapılara olan ilginin arttığını gösteriyor.

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Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 11:35 Güncelleme 19 Şubat 2024, 11:35
Devletten prefabrik yapılara 150 bin lira destek! 100 - 150 bin liraya ev sahibi olabilirsiniz

Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşı ilgilendiren devlet destekleri, prefabrik ev yapımına yönelik sağlanan desteklerle dikkat çekiyor. Bu kapsamda, 150 bin TL'ye kadar olan prefabrik yapılara destek verileceği açıklandı. Vatandaşlar, bu miktarın üzerindeki yapılara fark ödemesi yaparak ev sahibi olabilecekler.

Prefabrik Evlere Talep Arttı

Devlet tarafından sunulan prefabrik ev yardımları hız kazandı. Bu evler, özellikle deprem ve toprak kayması gibi afet durumlarında dayanıklılıkları ve çevre dostu özellikleriyle ön plana çıkıyor. Fiyat avantajları nedeniyle, prefabrik evlere olan talep artış gösteriyor.

Barınma Yardımları ve Destek Miktarları

Devlet tarafından afetzedelere yönelik barınma yardımları, evlerin bakım-onarımı, betonarme ve prefabrik ev yapımı, ev eşyası alımı gibi ihtiyaçları kapsıyor. İhtiyaç durumuna göre sağlanan bu yardımlar, 3294 sayılı Kanun kapsamında, afet ve acil durum hallerinde sunuluyor. Destek miktarları şu şekilde belirlenmiştir:

  • Ev onarımları için 75.000 TL'ye kadar
  • Prefabrik ev yapımları için 150.000 TL'ye kadar
  • Betonarme ev yapımları için 200.000 TL'ye kadar

Prefabrik Evlerin Avantajları

Prefabrik evler, fiyat avantajları ve kısa sürede teslim edilebilme özellikleri ile öne çıkıyor. Ayrıca, afet durumlarında gösterdikleri dayanıklılık ve çevreye duyarlı yapılarıyla tercih sebebi oluyorlar. Deprem sonrasında prefabrik evlere yönelik artan talep, bu yapılara olan ilginin arttığını gösteriyor.

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