Devletten prefabrik yapılara 150 bin lira destek! 100 - 150 bin liraya ev sahibi olabilirsiniz

Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşı ilgilendiren devlet destekleri, prefabrik ev yapımına yönelik sağlanan desteklerle dikkat çekiyor. Bu kapsamda, 150 bin TL'ye kadar olan prefabrik yapılara destek verileceği açıklandı. Vatandaşlar, bu miktarın üzerindeki yapılara fark ödemesi yaparak ev sahibi olabilecekler.
Prefabrik Evlere Talep Arttı
Devlet tarafından sunulan prefabrik ev yardımları hız kazandı. Bu evler, özellikle deprem ve toprak kayması gibi afet durumlarında dayanıklılıkları ve çevre dostu özellikleriyle ön plana çıkıyor. Fiyat avantajları nedeniyle, prefabrik evlere olan talep artış gösteriyor.
Barınma Yardımları ve Destek Miktarları
Devlet tarafından afetzedelere yönelik barınma yardımları, evlerin bakım-onarımı, betonarme ve prefabrik ev yapımı, ev eşyası alımı gibi ihtiyaçları kapsıyor. İhtiyaç durumuna göre sağlanan bu yardımlar, 3294 sayılı Kanun kapsamında, afet ve acil durum hallerinde sunuluyor. Destek miktarları şu şekilde belirlenmiştir:
- Ev onarımları için 75.000 TL'ye kadar
- Prefabrik ev yapımları için 150.000 TL'ye kadar
- Betonarme ev yapımları için 200.000 TL'ye kadar