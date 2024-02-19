Bulan yaşadı meğer altın değerindeymiş! Hurdacılar gramını 2006 TL’ye satıyor

Teknolojinin hızlı gelişimi, cep telefonları, bilgisayarlar ve diğer elektronik cihazların sürekli yenilenmesine yol açıyor. Bu durum, kullanımdan kalkan cihazların büyük bir hızla artmasına neden oluyor. Ne yazık ki, birçoğumuz arızalanan veya modası geçmiş elektronik cihazları düşünmeden çöpe atıyoruz. Ancak bu atıklar içlerinde barındırdıkları altın, paladyum gibi değerli metaller sayesinde aslında göz ardı edilemeyecek bir ekonomik değere sahip oluyor.
DEĞERLİ METALLERİN GİZLİ HAZİNESİ
Eski cep telefonları ve bilgisayarlar, içerdikleri değerli metaller sayesinde tamirciler ve geri dönüşüm uzmanları için bir hazineye dönüşüyor.
Özellikle altın ve paladyum, elektronik cihazların üretiminde yaygın olarak kullanılan kıymetli materyaller arasında yer alıyor. Bu cihazların doğru şekilde değerlendirilmesi, sadece ekonomik kazanç sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda çevre dostu bir döngünün de kapılarını aralıyor.
Örneğin çeşitli teknolojik cihazlardan toplamda 7.5 gram altın elde edilebiliyor ki bu, gram altının güncel piyasa değerleri 2006 TL'ye denk geliyor.