Bulan yaşadı meğer altın değerindeymiş! Hurdacılar gramını 2006 TL’ye satıyor

Teknolojinin hızlı gelişimi, cep telefonları, bilgisayarlar ve diğer elektronik cihazların sürekli yenilenmesine yol açıyor. Bu durum, kullanımdan kalkan cihazların büyük bir hızla artmasına neden oluyor. Ne yazık ki, birçoğumuz arızalanan veya modası geçmiş elektronik cihazları düşünmeden çöpe atıyoruz. Ancak bu atıklar içlerinde barındırdıkları altın, paladyum gibi değerli metaller sayesinde aslında göz ardı edilemeyecek bir ekonomik değere sahip oluyor.