20 dakikada mantarı ve ayak kokusunu geçiren formül! Çaresi herkesin mutfağında saklıymış

Ayak mantarı cildin yanmasına ve kaşınmasına neden olabilir. Ancak bu sorunlardan kurtulmanın yolu, basit ve doğal yöntemlerle mümkün olabilir. İşte 20 dakikada bu durudan kurtulmanın formülü...
Ayak mantarı cildin yanmasına ve kaşınmasına neden olabilir. Ancak bu sorunlardan kurtulmanın yolu, basit ve doğal yöntemlerle mümkün olabilir. İşte 20 dakikada bu durudan kurtulmanın formülü...
SİYAH ÇAY FORMÜLÜ!
Ünlü doktora göre, siyah çay, ayak problemlerine karşı oldukça faydalı bir çözüm sunuyor. Siyah çaydaki tanenler, bakterileri öldürüp gözenekleri kapatarak ayak kokusunu azaltabilir.
Whittington, siyah çayın içerisindeki tanenlerin bitkilerde bulunan polifenollerden oluştuğunu belirtti. Bu maddenin, bitkilerin zararlı maddelere karşı bir savunma mekanizması olduğunu ve aynı zamanda ayak mantarını hafifletebilecek güce sahip olduğunu vurguladı.
KOKUYU ORTADAN KALDIRIYOR
Siyah çayın ayak problemlerine iyi gelmesi için Dr. Whittington önerisine göre, ayakları 20 dakika boyunca siyah çayın içerisinde bekletmek yeterli olabilir. Tannik asit içeren siyah çayın, ter bezlerini tıkayarak kokuya neden olan sorunları ortadan kaldırabileceği düşünülüyor.
PARMAK ARASI MANTARI İÇİN GARGARA YÖNTEMİ
Ayrıca, ayak parmakları arasında oluşan mantar enfeksiyonlarına karşı Dr. Whittington, naneli gargaraların kullanılabileceğini belirtiyor. Gargaralardaki antifungal ve antibakteriyel özelliklere sahip olan timol, rahatsız edici belirtiler veren mantarı öldürmek için etkili bir çözüm olabilir.