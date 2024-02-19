20 dakikada mantarı ve ayak kokusunu geçiren formül! Çaresi herkesin mutfağında saklıymış

Ayak mantarı cildin yanmasına ve kaşınmasına neden olabilir. Ancak bu sorunlardan kurtulmanın yolu, basit ve doğal yöntemlerle mümkün olabilir. İşte 20 dakikada bu durudan kurtulmanın formülü...

SİYAH ÇAY FORMÜLÜ! Ünlü doktora göre, siyah çay, ayak problemlerine karşı oldukça faydalı bir çözüm sunuyor. Siyah çaydaki tanenler, bakterileri öldürüp gözenekleri kapatarak ayak kokusunu azaltabilir. Whittington, siyah çayın içerisindeki tanenlerin bitkilerde bulunan polifenollerden oluştuğunu belirtti. Bu maddenin, bitkilerin zararlı maddelere karşı bir savunma mekanizması olduğunu ve aynı zamanda ayak mantarını hafifletebilecek güce sahip olduğunu vurguladı.