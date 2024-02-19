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1 tatlı kaşığı yeterli! Canan Karatay'dan tıkalı bağırsakları temizleyen öneri! Yağları parça parça edecek

Uzman doktor Canan Karatay, sağlıklı yaşam ve hızlı kilo verme konusunda pek çok önerisiyle dikkat çekiyor. Karatay'ın favorisi ve ısrarla tavsiye ettiği kahve tarifi, içenin bağırsaklarını anında boşaltarak sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralıyor.

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Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 17:23 Güncelleme 19 Şubat 2024, 17:23
1 tatlı kaşığı yeterli! Canan Karatay’dan tıkalı bağırsakları temizleyen öneri! Yağları parça parça edecek

Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı konusundaki uzmanlığıyla biliniyor. Son dönemde sıkça gündeme getirdiği kahve tarifiyle de adından söz ettiren Karatay, içeriğinde bulunan özel bileşenlerle hem lezzetli bir içecek sunuyor hem de kilo kontrolüne destek oluyor.

BAĞIRSAKLARI MOTOR GİBİ ÇALIŞTIRAN MUCİZE KARIŞIM!

Hindistancevizi yağı ile karıştırılan kahvenin bağırsakları anında çalıştırıcı etkisiyle öne çıktığını vurgulayan Karatay, bu karışımın kurşun geçirmez kahve olarak adlandırılabileceğini ifade ediyor. Bu özel karışım, yağ yakımını hızlandırarak enerji artışına ve bağırsakların anında çözülmesine katkı sağlıyor.

1 AYDA 5 KİLO VERDİREN HIZLI ÇÖZÜM!

Sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyenler için de ideal bir çözüm olarak önerilen hindistancevizi yağlı Türk kahvesi, 1 ay içinde 5 kilo vermeyi hedefleyenlere destek oluyor. Kahvenin içine eklenen Hindistancevizi yağı, vücuttaki yağ tabakalarını hızla eriterek kilo kaybını hızlandırıyor.

HİNDİSTANCEVİZİ YAĞLI TÜRK KAHVESİ NASIL YAPILIR?

Özel kahvenin yapımı oldukça basit. Bir cezve içerisine 1 tatlı kaşığı Türk kahvesi eklenerek üzerine 1 tatlı kaşığı Hindistancevizi yağı dökülüyor. Ardından fincan su eklenerek kahve demleniyor. Bu özel karışım, Türk kahvesi gibi içeceklerin içine de eklenebiliyor.

DOĞRU ZAMAN VE MİKTAR: TÜRK KAHVESİ SAATLERİ

Türk kahvesinin doğru zamanlarda içilmesinin etkilerini vurgulayan Karatay, özellikle sabah saatlerinde aç karna içilen Türk kahvesinin iştahı kapatıcı ve bağırsakları harekete geçirici etkisi olduğunu belirtiyor. Ayrıca, öğle saatlerinde açlık hissinin yoğun olduğu zamanlarda içilen kahvenin sonuçları artırdığını ifade ediyor.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR!

Hindistancevizi yağlı Türk kahvesinin birçok faydası bulunuyor. Bunlar arasında sindirim sisteminin düzenli çalışması, kabızlık sorunlarının ortadan kalkması, yağ yakımını hızlandırarak metabolizmayı canlandırması ve enerji vermesi yer alıyor. Ancak herkesin sağlık durumu farklı olduğu için özellikle alerjik durumların gözlemlenmesi ve hamilelerin, yaşlıların, kronik hastaların doktora danışması önem taşıyor.

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