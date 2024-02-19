1 tatlı kaşığı yeterli! Canan Karatay’dan tıkalı bağırsakları temizleyen öneri! Yağları parça parça edecek

Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı konusundaki uzmanlığıyla biliniyor. Son dönemde sıkça gündeme getirdiği kahve tarifiyle de adından söz ettiren Karatay, içeriğinde bulunan özel bileşenlerle hem lezzetli bir içecek sunuyor hem de kilo kontrolüne destek oluyor.

BAĞIRSAKLARI MOTOR GİBİ ÇALIŞTIRAN MUCİZE KARIŞIM! Hindistancevizi yağı ile karıştırılan kahvenin bağırsakları anında çalıştırıcı etkisiyle öne çıktığını vurgulayan Karatay, bu karışımın kurşun geçirmez kahve olarak adlandırılabileceğini ifade ediyor. Bu özel karışım, yağ yakımını hızlandırarak enerji artışına ve bağırsakların anında çözülmesine katkı sağlıyor.