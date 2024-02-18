SON DAKİKA I AFAD duyurdu: Akdeniz’de 4.3 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında meydana gelen deprem saat 04.25'te kaydedildi.
Son dakika haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında meydana gelen deprem saat 04.25'te kaydedildi.
SON DEPREMLER LİSTESİ
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2024.02.19 04:27:35 40.4740 42.2412 5.0 -.- 1.4 -.- KIRECLI-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
2024.02.19 04:25:42 35.1808 27.7363 6.1 -.- 4.2 4.2 AKDENIZ İlksel
2024.02.19 04:17:54 36.8967 35.4160 25.3 -.- 1.6 -.- YUREGIR (ADANA) İlksel
2024.02.19 03:33:16 38.1268 37.3132 7.8 -.- 1.4 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.19 03:17:31 37.9003 37.8993 7.5 -.- 2.0 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.02.19 02:34:27 38.0460 36.8945 6.8 -.- 1.3 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.19 02:05:01 37.8393 36.2333 12.2 -.- 1.1 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.02.19 01:49:41 40.2848 27.0245 5.0 -.- 1.1 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.19 01:45:23 36.9400 28.1897 5.0 -.- 0.8 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2024.02.19 01:37:31 38.5175 37.3332 5.0 -.- 1.1 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.02.19 00:59:54 37.9345 38.0617 6.1 -.- 2.7 -.- UZUNKOY-(ADIYAMAN) İlksel
2024.02.19 00:48:55 37.3230 37.0078 11.9 -.- 1.0 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.19 00:44:42 38.6840 43.1732 5.7 -.- 1.7 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2024.02.19 00:33:54 37.3702 36.7877 29.1 -.- 1.4 -.- KIZILENIS-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.19 00:32:56 38.4942 26.9113 8.9 -.- 1.5 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.19 00:24:05 38.0075 36.7418 10.0 -.- 1.2 -.- YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.19 00:20:47 37.3590 37.0578 8.6 -.- 2.2 -.- ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.19 00:13:40 39.4302 27.7912 9.0 -.- 1.3 -.- KARABEYLER-(BALIKESIR) İlksel