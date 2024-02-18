Duhan Suresi - Duhan Suresi Okunuşu, Türkçe Anlamı ve Fazileti! Duhan Suresi kaç ayet? Duhan Suresi nasıl okunur?

Duhan Suresinin Okunuşu, Türkçe Anlamı ve Fazileti
Kur'an'da yer alan Duhan suresi 49. sırada bulunur. Surenin ismi Duman anlamından gelir. Müslümanların okuması gereken önemli sureler arasında bulunur.
Duhan Suresinin Okunuşu, Türkçe Anlamı ve Fazileti
Kur'an'da yer alan Duhan suresi 49. sırada bulunur. Surenin ismi Duman anlamından gelir. Müslümanların okuması gereken önemli sureler arasında bulunur.
Duhan Suresi Kaç Ayet?
Duhan suresinin ayet sayısı 59'dur.
Duhan Suresi Nasıl Okunur?
Duhan suresinin Arapça okunuşu şöyledir:
Duhan Suresinin Türkçe Anlamı Nedir?
Duhan suresinin Türkçe meali şöyledir:
Duhan Suresi Neden Bahseder?
Duhan suresinin bahsettiği konu temel olarak Kur'an'dır. Bununla birlikte iyilerle kötülükler arasındaki adaletli durumu anlatır. Firavundan söz eden sure eski zamanda yapılan haksızlıklardan da bahseder.