Duhan Suresi - Duhan Suresi Okunuşu, Türkçe Anlamı ve Fazileti! Duhan Suresi kaç ayet? Duhan Suresi nasıl okunur?

Duhan Suresi Neden Bahseder?

Duhan suresinin bahsettiği konu temel olarak Kur'an'dır. Bununla birlikte iyilerle kötülükler arasındaki adaletli durumu anlatır. Firavundan söz eden sure eski zamanda yapılan haksızlıklardan da bahseder.

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