Bu kan grubu daha zengin ve zeki oluyor! Japonlar bile bu kan grubuna göre işe alım yapmaya başladı! Araştırmalar ortaya koydu

Uzmanlara göre, kan grubu artık sadece biyolojik bir özellik değil, aynı zamanda karakter ve hastalık risklerini belirlemede önemli bir faktör olarak kabul ediliyor.
Uzmanlara göre, kan grubu artık sadece biyolojik bir özellik değil, aynı zamanda karakter ve hastalık risklerini belirlemede önemli bir faktör olarak kabul ediliyor.
İŞTE KAN GRUPLARI VE GENEL ÖZELLİKLERİ
A RH(+) VE A RH(-)
🔶Sorumluluk sahibi ve düzenli.
🔶 İyi plan yapabilen.
🔶 Yardımsever ve duyarlı.
🔶 Stresle başa çıkma konusunda yetenekli.
B RH(+) VE B RH(-)
🔶 Yaratıcı ve esnek düşünce yapısına sahip.
🔶 Hareketli ve enerjik.
🔶 İnovasyona açık.
🔶 Düzensiz olabilirler.
AB RH(+) VE AB RH(-)
🔶 Duygusal zeka gelişmiş.
🔶 Uyumlu ve sosyal.
🔶 Esnek düşünce yapısına sahip.
🔶 Hem A hem de B grubu özelliklerini taşırlar.
0 RH(+) VE 0 RH(-)
🔶 Pratik ve odaklı.
🔶 Güçlü ve bağımsız.
🔶 Risk almaktan çekinmezler.
🔶 Doğrudan ve net iletişim tarzına sahiptirler.
A KAN GRUBU DAHA ZEKİ!
Yapılan araştırmalara göre, A kan grubuna sahip bireylerin genel olarak daha yüksek IQ seviyelerine sahip olduğu ortaya çıkıyor. Ancak, uzmanlar bu bulgunun genelleme yapılamayacak kadar istatistiksel olduğunu belirtiyorlar.
İngiltere'de yapılan bir başka araştırma ise A grubuna mensup kişilerin sosyo-ekonomik seviyelerinin diğer gruplara göre daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bu durum, A grubu bireylerin genellikle yüksek IQ'ya sahip ve başarılı olduklarına işaret ediyor. İngiltere'de oluşan "A Grubu Lobisi" ise bu konuda farkındalık yaratmayı hedefliyor.