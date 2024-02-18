Bu kan grubu daha zengin ve zeki oluyor! Japonlar bile bu kan grubuna göre işe alım yapmaya başladı! Araştırmalar ortaya koydu

AB RH(+) VE AB RH(-) 🔶 Duygusal zeka gelişmiş.

🔶 Uyumlu ve sosyal.

🔶 Esnek düşünce yapısına sahip.

🔶 Hem A hem de B grubu özelliklerini taşırlar.

0 RH(+) VE 0 RH(-) 🔶 Pratik ve odaklı.

🔶 Güçlü ve bağımsız.

🔶 Risk almaktan çekinmezler.

🔶 Doğrudan ve net iletişim tarzına sahiptirler.

A KAN GRUBU DAHA ZEKİ! Yapılan araştırmalara göre, A kan grubuna sahip bireylerin genel olarak daha yüksek IQ seviyelerine sahip olduğu ortaya çıkıyor. Ancak, uzmanlar bu bulgunun genelleme yapılamayacak kadar istatistiksel olduğunu belirtiyorlar.

İngiltere'de yapılan bir başka araştırma ise A grubuna mensup kişilerin sosyo-ekonomik seviyelerinin diğer gruplara göre daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bu durum, A grubu bireylerin genellikle yüksek IQ'ya sahip ve başarılı olduklarına işaret ediyor. İngiltere'de oluşan "A Grubu Lobisi" ise bu konuda farkındalık yaratmayı hedefliyor.