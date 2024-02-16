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Çamaşır suyu olmadan yapmam diyenler bile hayran kalıyor! 2 kaşığı 10 saniyede mikrobu yok edecek! Sararmış, kireçli klozeti bembeyaz yapan formül!

Bakteri ve mikroorganizmaların üremesini önlemek için düzenli klozet temizliği yapılmasının önemine dikkat çeken uzmanlar, temizlik ürünlerinin bakteri karşıtı özelliklere sahip olmasının da hayati bir öneme sahip olduğunu belirtiyor. Çamaşır suyu kullanmadan evde en etkili temizliği yapmanız mümkün. İşte sararmı, kireçli klozetleri pırıl pırıl yapan formül...

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Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 21:53 Güncelleme 16 Şubat 2024, 21:54
Çamaşır suyu olmadan yapmam diyenler bile hayran kalıyor! 2 kaşığı 10 saniyede mikrobu yok edecek! Sararmış, kireçli klozeti bembeyaz yapan formül!

Klozet temizliğinde kullanılan tabletler, uzun süreli etkisi ve pratik kullanımıyla popülerlik kazanıyor. Uzmanlar, bu tabletlerin sıvı çamaşır sularına göre daha etkili olduğunu vurguluyor.

ÇAMAŞIR SUYU KULLANMAYIN

Çamaşır sularının yoğun kokusunun, özellikle havalandırması zayıf olan alanlarda kullanılmasının sağlığı olumsuz etkileyebileceğini belirten uzmanlar, klozet temizliğinde kullanılan sıvı çamaşır sularının yerine geçen klozet temizleyici tabletlerin etkilerinin daha uzun süreli olduğunu vurguluyor.

BEMBEYAZ YAPACAK

Klozet temizleyici tablet kullanımının son derece basit olduğunu belirten uzmanlar, ürününü klozetin iç kısmına yerleştirmenin yeterli olduğunu ifade ediyorlar. Bu tabletlerin her sifonda klozet içine temizleyici köpüğün yayılmasını sağladığını belirten uzmanlar, böylece klozetlerde sarı lekelerin oluşmasını engellemenin mümkün olduğunu söylüyor.

ÇAMAŞIR SUYU OLMADAN ETKİLİ TEMİZLİK MALZEMELERİ:

Karbonat
Sirke
Limon Tuzu

HAZIRLIK:

Klozetin içini su ile durulayarak ıslatın.
Karbonat, sirke ve limon tuzunu kullanmadan önce eldiven giyerek ellerinizi koruyun.

KARBONAT UYGULAMASI:

Karbonatı klozetin iç ve dış kısımlarına eşit bir şekilde serpin.
Karbonatın köşelere ve sararmış bölgelere iyice nüfuz etmesi için bir süre bekleyin.

SİRKE UYGULAMASI:

Sirkeyi karbonatın üzerine dökün. Bu karışım, köpürme ve kabarcık oluşturacaktır.
Sirkenin klozetin içindeki kir ve lekeleri çözmesine izin vermek için birkaç dakika bekleyin.

TEMİZLİK VE FIRÇALAMA:

Klozet fırçası veya sünger kullanarak karışımı klozetin iç ve dış yüzeylerine iyice yayın.
Sararmış bölgelere ve zorlu lekelere ekstra dikkat gösterin.

LİMON TUZU UYGULAMASI:

Limon tuzunu sararmış veya kireçlenmiş alanlara doğrudan uygulayın.
Limon tuzunun klozetin yüzeyinde beklemesine izin verin.

DURULAMA VE KURULAMA:

Temizlik işlemi tamamlandıktan sonra klozeti bol su ile durulayın.
Temiz bir bez veya kağıt havlu kullanarak klozeti kurulayın.

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