Yok böyle aşk | Tuğçe Kalmış 6 Şubat depremlerinde nişanlısı Enes Kılavuz sayesinde kurtarıldı! 32 ameliyat geçirdi sevdiği adam hep yanında oldu

BİR ÖMÜR BOYU...

Ailesi hayatını kaybederken o 3 gün sonra enkazdan çıkarıldı. Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralanan Kalmış tam 23 kez ameliyat oldu. Bacağı diz üstünden ampute edilen Kalmış'a Ocak ayında protez takıldı. Ve genç kız Enes sayesinde ilk adımını attı. Genç kız "Enes 11 ay benimle hastanede kaldı. Ben onun mucizesi, o benim şansım oldu diyebilirim" diye konuştu. Vatani görevini yapmak üzere Bilecik'e giden Kılavuz ise sözleriyle duygulandırdı: Bu can bu bedende olduğu sürece bir ömür Tuğçe ile beraberim inşallah.

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