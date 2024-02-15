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Yok böyle aşk | Tuğçe Kalmış 6 Şubat depremlerinde nişanlısı Enes Kılavuz sayesinde kurtarıldı! 32 ameliyat geçirdi sevdiği adam hep yanında oldu

Depremzede Tuğçe Kalmış, enkazda 3 gün geçirdi. Nişanlısı Enes Kılavuz sayesinde kurtarılabildi. Ayağı kesildi. 32 ameliyat geçirdi. Protezle yürüyebildi. Ve sevdiği adam onu asla terk etmedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Şubat 2024 Güncelleme 15 Şubat 2024, 07:01
Yok böyle aşk | Tuğçe Kalmış 6 Şubat depremlerinde nişanlısı Enes Kılavuz sayesinde kurtarıldı! 32 ameliyat geçirdi sevdiği adam hep yanında oldu

Tuğçe Kalmış, Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'nin enkazında kaldı. Cep telefonuyla nişanlısı Enes Kılavuz'a ulaştı. Genç, arama-kurtarma ekiplerini çağırdı. Tuğçe'yi çıkarttırdı. Ankara'ya sevk edildiğinde yanındaydı.


Hastanede geçen 11 ay boyunca başından ayrılmadı! Bacağını kaybettiğinde ona el-ayak olmaya çalıştı. İlk adımlarını attırdı. Daima moral aşıladı. Aşkın gücünü kanıtladı: Yaşadığım sürece ona bakacağım...

TUĞÇE'NİN 'KILAVUZ'U
Tarihler 6 Şubat 2023'ü gösterdiğinde Türkiye yüzyılın felaketini yaşadı. 7.7 ve 7.6 'lık iki deprem 13 ilimizi yıktı. Kahramanmaraş'taki 14 bloklu Ebrar Sitesi de acının merkez üssü olarak hafızalara kazındı.

İşte yüzlerce kişinin öldüğü o enkazdan bir mucize çıktı. 23 yaşındaki Tuğçe Kalmış, depreme D Blok'ta annesi Havva, erkek kardeşi Muhammed Tuğra (20) ve kız kardeşi Tuana (15) ile yakalandı. Yanındaki cep telefonuyla nişanlısı Enes Kılavuz ile iletişim kuran Kalmış, yerinin bulunmasını sağladı.

BİR ÖMÜR BOYU...
Ailesi hayatını kaybederken o 3 gün sonra enkazdan çıkarıldı. Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralanan Kalmış tam 23 kez ameliyat oldu. Bacağı diz üstünden ampute edilen Kalmış'a Ocak ayında protez takıldı. Ve genç kız Enes sayesinde ilk adımını attı. Genç kız "Enes 11 ay benimle hastanede kaldı. Ben onun mucizesi, o benim şansım oldu diyebilirim" diye konuştu. Vatani görevini yapmak üzere Bilecik'e giden Kılavuz ise sözleriyle duygulandırdı: Bu can bu bedende olduğu sürece bir ömür Tuğçe ile beraberim inşallah.

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