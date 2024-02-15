Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor! 7’den 70’e herkesi kapsayacak

Ayrıca TEDAŞ tarafından onaylanan birlikte çalışabilirlik test prosedürlerine göre test edilen farklı markalardaki sayaçlar ve modemler sistem içerisinde sorunsuz bir şekilde entegre olacak.

Bu yönetmelik kapsamında elektrik piyasasındaki tüm ölçüm sistemleri Uluslararası Tip Onay belgesine ve reaktif enerji ölçümü için gerekli diğer belgelere sahip olmak zorunda. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) tarafından hazırlanan teknik şartnameler ölçüm sistemi bileşenlerinin asgari ve isteğe bağlı özelliklerini belirleyecek.