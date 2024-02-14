M, A1, A2, A, B1, B, C, D1, D, F sınıfı ehliyeti olanlar dikkat! Bu hatayı yapanın ehliyeti iptal oluyor

Ekipler hemen şahsı bulmak için harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda aracı kullandığı tespit edilen sürücü C.Y.D. kısa sürede yakalandı. C.Y.D'ye 21 bin 468 lira para cezası kesilirken, daha önce de benzer bir ihlalden dolayı cezalandırıldığı için sürücü belgesi 5 yıl süreyle iptal edildi.