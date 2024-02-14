M, A1, A2, A, B1, B, C, D1, D, F sınıfı ehliyeti olanlar dikkat! Bu hatayı yapanın ehliyeti iptal oluyor

Alkollü araç kullanmak (ikinci ceza) – 8.075 TL
Plaka olmadan araç kullanmak – 8.167 TL
Hız sınırını %50 oranından daha fazla aşmak – 6.440 TL
Emniyet şeridini ihlal etmek – 6.440 TL
Yetkisi olmadığı halde çakar ya da siren kullanmak – 6.440 TL
Hız sınırını %30-%50'ye kadar aşmak – 3.136 TL
Yayalara geçiş hakkı vermemek – 3.136 TL
Kırmızı ışıkta geçmek – 1.507 TL
Araç kullanırken telefonla konuşmak – 1.507 TL
Muayenesiz araç ile trafiğe çıkmak – 1.507 TL
Hız sınırını %10-30 arasında aşmak – 1.507 TL
Engelli vatandaşlar için ayrılan yere park etmek – 1.383 TL
Emniyet kemeri takmamak – 691 TL
Trafik sigortası olmamasına rağmen trafiğe çıkmak – 691 TL
Takip mesafesine uymamak – 691 TL