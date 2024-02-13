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Memleketinizin Osmanlı'daki adı neydi? Bu haritayla keşfedin!

Türkiye zengin tarihi ve kültürel mirası ile dünyanın en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapmış bir ülke. Bu köklü geçmiş sadece tarihi eserler ve kültürel alışkanlıklarla sınırlı değil aynı zamanda şehirlerin isimlerinde de kendini gösteriyor. Osmanlı İmparatorluğu'ndan Cumhuriyet dönemine uzanan süreçte, birçok Türk şehri, çeşitli tarihî, kültürel ve sosyal sebeplerle adlarını değiştirdi. İşte son yüzyılda adı değişen 15 Türk şehri ve hikayeleri!

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Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 11:23 Güncelleme 13 Şubat 2024, 11:23
Memleketinizin Osmanlı’daki adı neydi? Bu haritayla keşfedin!

Türkiye'nin dört bir yanındaki şehirlerin isim değişiklikleri, zengin tarihî ve kültürel mirasın bir parçası olarak görülüyor. Her bir isim değişikliği, o dönemin sosyal, politik ve kültürel dinamiklerini yansıtan önemli bir hikayeye sahip.

Ertuğrul'dan Bilecik'e Uzanan Yol

Bilecik, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Ertuğrul Gazi'nin adını taşıyan 'Ertuğrul' ismiyle anılıyordu. 1926'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ardından şehrin adı Bilecik olarak değiştirildi. Yıllar içinde Ertuğrul isminin yeniden kullanılması önerilse de Bilecik adıyla idari varlığını sürdürmeye devam ediyor.

Diyarbekir'den Diyarbakır'a

Diyarbakır, zengin bakır madenleriyle ünlüdür ve şehrin adı, Atatürk'ün 1937 yılındaki ziyareti sırasında 'Diyarbekir'den 'Diyarbakır' olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik, şehrin maden kaynaklarını vurgulayan önemli bir adımdı.

Şarki Karahisar'dan Şebinkarahisar'a

Giresun'un bir ilçesi olan Şebinkarahisar, Osmanlı döneminde 'Şarki Karahisar' (Doğu Karahisar) olarak biliniyordu. 1924'te Atatürk tarafından şehrin adı 'Şebinkarahisar' olarak değiştirildi ve kısa bir süre vilayet statüsünde kaldıktan sonra Giresun'a bağlanarak ilçe oldu.

El Aziz'den Elâzığ'a

Elâzığ, tarihte 'El Aziz' olarak bilinirken, 1937 yılında adı 'Elâzığ' olarak değiştirildi.

Gazi Ayıntab'dan Gaziantep'e

Gaziantep, kahramanlık destanlarıyla dolu tarihiyle bilinir ve eski adı 'Ayıntab' idi. Şehir, 1921 yılında Meclis tarafından 'Gazilik' unvanına layık görüldü ve 'Gazi Ayıntab' adını aldı, daha sonra 1928'de 'Gaziantep' olarak değiştirildi.

Mersin-İçel-Mersin Döngüsü

Mersin, 1924 yılında vilayet oldu ve 1933'te Silifke ile birleşerek 'İçel' adını aldı. Ancak 2022 yılında yapılan bir kanun değişikliğiyle tekrar 'Mersin' adı verildi.

Manisa'nın Saruhan'dan Dönüşümü

Manisa Osmanlı döneminde Saruhan Sancağı olarak bilinirken, 1923 yılında il haline getirildi ve 'Manisa' adını aldı.

Menteşe'den Muğla'ya

Muğla, 1913 yılında Aydın'dan ayrılarak il oldu ve 'Muğla' adını aldı. Daha önceleri 'Menteşe' olarak bilinen şehrin yeni adı Selçuklu Sultanı Kılıçarslan'ın komutanlarından 'Muğlu Bey'den gelmektedir.

Bereket Dağı'ndan Osmaniye'ye

Osmaniye, 1908 yılında 'Cebeli Bereket' (Bereket Dağı) sancağı olarak kuruldu ve 1996 yılında Osmaniye adıyla il statüsü kazandı.

Canik'ten Samsun'a

Canik Osmanlı döneminin önemli yerleşim yerlerinden biriyken Millî Mücadele sonrası 'Samsun' olarak değiştirildi ve bugün şehir içinde bir ilçe olarak varlığını sürdürüyor.

Hamidabad'dan Isparta'ya

Isparta, 'Hamidabad' adıyla bilinirken, 1922'de 'Isparta' olarak değiştirildi ve il statüsü kazandı.

Tekfurdağı'ndan Tekirdağ'a

Tekirdağ, 1732'de 'Tekfurdağı' olarak bilinirken, Cumhuriyet döneminde 'Tekirdağ' adını aldı.

Bozok Yaylası'ndan Yozgat'a
Yozgat, 'Bozok Yaylası' olarak bilinirken, 1927'de 'Yozgat' olarak resmileştirildi.

Afyonkarahisar'ın Uzun Yolculuğu

Afyonkarahisar 1950'li yıllarda 'Afyon' olarak kısaltıldı ancak 2005 yılında yeniden Afyonkarahisar adını aldı.

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