Memleketinizin Osmanlı’daki adı neydi? Bu haritayla keşfedin!

Türkiye'nin dört bir yanındaki şehirlerin isim değişiklikleri, zengin tarihî ve kültürel mirasın bir parçası olarak görülüyor. Her bir isim değişikliği, o dönemin sosyal, politik ve kültürel dinamiklerini yansıtan önemli bir hikayeye sahip.

Ertuğrul'dan Bilecik'e Uzanan Yol Bilecik, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Ertuğrul Gazi'nin adını taşıyan 'Ertuğrul' ismiyle anılıyordu. 1926'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ardından şehrin adı Bilecik olarak değiştirildi. Yıllar içinde Ertuğrul isminin yeniden kullanılması önerilse de Bilecik adıyla idari varlığını sürdürmeye devam ediyor. Diyarbekir'den Diyarbakır'a Diyarbakır, zengin bakır madenleriyle ünlüdür ve şehrin adı, Atatürk'ün 1937 yılındaki ziyareti sırasında 'Diyarbekir'den 'Diyarbakır' olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik, şehrin maden kaynaklarını vurgulayan önemli bir adımdı.