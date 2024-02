Güneş tutulması ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek 2024? Türkiye’den izlenebilecek mi? Burçlara etkisi...

Ayrıca daha kalabalık bir rotadan geçecek, yani daha fazla insan bu anı izleyebilecek. Meksika'nın Pasifik kıyısından başlayıp doğuya doğru ilerleyerek Teksas, Oklahoma ve New England'a kadar uzanacak ve Kanada'da kaybolacak.

Merakla beklenen on yılın en büyük astronomi olaylarından biri olan güneş tutulması , Kuzey Amerika'nın tamamında 8 Nisan'da görülebilecek, Güneş tutulması bu sene Türkiye'den gözlemlenemeyecek. Tutulma 4 dakika 28 saniyeyle bir önceki tutulmadan iki daha uzun sürecek.





Kuzey ve Orta Amerika'nın dar bir şeridinde tahminen 32 milyon insan tarafından görülebilecek.

TAM GÜNEŞ TUTULMASI SIRASINDA NE OLUR?

Tam güneş tutulması Ay'ın Dünya ile Güneş arasına gelerek Güneş'i tamamen örtmesi sonucu ortaya çıkar.

Bu olayın etkisiyle, normalde aydınlık olan gün aniden kararır. Güneş ışığının engellenmesiyle birlikte, hava sıcaklığında hafif bir düşüş yaşanabilir. Bununla birlikte, bu düşüş genellikle çok belirgin değildir ve sadece hafif bir fark olabilir.

Gökyüzünde normalde gündüz olduğu için görülmeyen yıldızlar ve diğer gök cisimleri belirgin hale gelir. Bazı hayvanlar, özellikle kuşlar ve diğer göçmen hayvanlar, bu olayı hissederek alışılmadık davranışlar sergileyebilirler.



Bu sene ABD'nin on beş eyaletinde görülecek, Eylemin tam ortasında yer alan şehirler arasında: Dallas; Little Rock, Arkansas; Indianapolis, Cleveland, Ohio; Buffalo, New York ve Montreal kıtanın en büyük tutulma kalabalığını oluşturuyor.