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Antalya'da şiddetli yağış: Beş ilçede okullar tatil edildi! Motokuryelere yasak geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası dün akşam başlayan ve gece etkili olan şiddetli yağış Antalya'da sel ve taşkınlara yol açarken beş ilçede ise okullar tatil edildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 07:16 Güncelleme 13 Şubat 2024, 08:08
Antalya’da şiddetli yağış: Beş ilçede okullar tatil edildi! Motokuryelere yasak geldi

Antalya'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle kent merkezindeki 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Antalya kent merkezinde akşam etkili olmaya başlayan sağanak, gece şiddetini artırdı.Antalya kent merkezinde akşam etkili olmaya başlayan sağanak, gece şiddetini artırdı.

Kent merkezinde akşam etkili olmaya başlayan sağanak, gece şiddetini artırdı. Yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar ve araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Antalya'da yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Antalya'da yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Kırsal kesimlerdeki bazı mahallerde ev ve iş yerlerini su bastı.

Kent merkezindeki bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksama yaşandı.

EĞİTİME SAĞANAK ENGELİ
Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle 5 merkez ilçemizde Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa'da eğitim kurumlarımızda Hıfzıssıhha kararı gereğince 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, 5 merkez ilçede görev yapan 0-6 yaş arası çocuğu olan kadın kamu personelinin 1 gün idari izinli sayıldığı, merkez ilçelerinde hizmet veren kreş ve gündüz bakımevlerinin de olumsuz hava koşulları nedeniyle bir gün süre ile tatil edildiği duyuruldu.

MOTOKURYELERE YASAK
Açıklamada, "İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle 5 merkez ilçemizde Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı,
ve Muratpaşa'da ikinci bir duyuruya kadar motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Yağış nedeniyle vatandaşlar ve araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Yağış nedeniyle vatandaşlar ve araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

ANTALYASPOR KAFİLESİNİ TAŞIYAN UÇAK GAZİPAŞA HAVALİMANI'NA İNDİ

Antalyaspor kafilesini taşıyan uçak şiddetli yağış nedeniyle Antalya Havalimanı yerine Gazipaşa Havalimanı'na indi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Samsunspor maçı dönüşü kafilemizi taşıyan uçak Antalya'daki olumsuz hava şartları nedeniyle Alanya Gazipaşa Havalimanı'na inmek zorunda kalmıştır. Kafilemiz, Gazipaşa'dan kara yolu ile Antalya'ya dönecektir." bilgisi verildi.

Öte yandan Antalya Havalimanı'nda olağanüstü bir durumun olmadığı, hava trafiğinin devam ettiği bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre ise ev, iş yerleri ve araçlarda yağış nedeniyle mahsur kalan çok sayıda kişi tahliye edildi. Bölgedeki çalışmalar sürüyor.

KEPEZ'E 280 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 24 saatte merkez ilçelerden Kepez'e 280, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yerleşkesine 185, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesine 129, Döşemealtı'na 69,5, Serik'e 77 kilogram yağış düştü.

Yetkililer, şiddetli yağışların saat 10.00'a kadar sürmesini, saat 00.00'a kadar da aralıklı gök gürültülü sağanak yağışın etkili olmasını beklediklerini bildirdi.

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