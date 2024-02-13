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8. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği 2024! Yeni yargı düzenlemeleri neler olacak? Yargı Paketi ne zaman çıkacak, af var mı?

Yeni yargı paketi, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yaklaşık 70 maddelik taslakla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülmeye başlandı. Temyiz ve itiraz sürelerine yönelik tekliflerin de bulunduğu bu paketin yasalaşma tarihi merakla bekleniyor. Peki, yeni düzenlemeler neler olacak? Yargı Paketi ne zaman çıkacak, af var mı? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 07:31 Güncelleme 13 Şubat 2024, 07:31
8. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği 2024! Yeni yargı düzenlemeleri neler olacak? Yargı Paketi ne zaman çıkacak, af var mı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TRT Haber canlı yayınında 8. Yargı Paketi'ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Taslağın Meclis'e iletilerek tartışmaların devam ettiğini belirten Tunç, paketin yerel seçimlere kadar yasalaşmasını ümit ettiğini ifade etti.

70 MADDELİK DÜZENLEME

Tunç, paketin yaklaşık 70 maddeden oluştuğunu ve yargının etkinliğini artırmaya yönelik önemli düzenlemeler içerdiğini belirtti. Özellikle temyiz ve itiraz sürelerine ilişkin düzenlemelerin bulunduğunu vurgulayan Bakan Tunç, bu düzenlemelerle yargı süreçlerinin daha hızlı işlemesini hedeflediklerini açıkladı.

Denetimli serbestlikte oransal düzenlemeye gidileceğini aktaran Tunç, cezası olan kişilerin cezaevinde geçirecekleri süreyi artırmayı amaçladıklarını dile getirdi. Ayrıca, yeni paketle birlikte Anayasa Mahkemesi'nin pilot kararı gereği makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiaları için Tazminat Komisyonu'nun kurulacağını duyurdu.

İÇERİĞİ

Paketin içeriğine ilişkin detayları da paylaşan Tunç, evlenen kadınların soyadı seçiminde değişiklik yapılmasını, çocuk evlat edinenlerin adlarının evlatlıklarının kimliğine yazılmasını ve hapis cezası gerektiren suçlarda ön ödeme miktarının artırılmasını öngördüklerini ifade etti.

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Son olarak, Tunç, paketin yürürlüğe girmesi için Meclis'in şubat sonu gibi çalışmaları tamamlayabileceğini belirtti. Ayrıca, paketin içeriğinde genel af düzenlemesinin bulunmadığını vurguladı.

Yargı Paketi'nin toplumda cezasızlık algısını ortadan kaldırarak daha adil bir hukuk sistemi oluşturmayı hedeflediği belirtiliyor.

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