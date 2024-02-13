8. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği 2024! Yeni yargı düzenlemeleri neler olacak? Yargı Paketi ne zaman çıkacak, af var mı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TRT Haber canlı yayınında 8. Yargı Paketi'ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Taslağın Meclis'e iletilerek tartışmaların devam ettiğini belirten Tunç, paketin yerel seçimlere kadar yasalaşmasını ümit ettiğini ifade etti.

70 MADDELİK DÜZENLEME Tunç, paketin yaklaşık 70 maddeden oluştuğunu ve yargının etkinliğini artırmaya yönelik önemli düzenlemeler içerdiğini belirtti. Özellikle temyiz ve itiraz sürelerine ilişkin düzenlemelerin bulunduğunu vurgulayan Bakan Tunç, bu düzenlemelerle yargı süreçlerinin daha hızlı işlemesini hedeflediklerini açıkladı.