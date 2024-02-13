8. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği 2024! Yeni yargı düzenlemeleri neler olacak? Yargı Paketi ne zaman çıkacak, af var mı?

İÇERİĞİ
Paketin içeriğine ilişkin detayları da paylaşan Tunç, evlenen kadınların soyadı seçiminde değişiklik yapılmasını, çocuk evlat edinenlerin adlarının evlatlıklarının kimliğine yazılmasını ve hapis cezası gerektiren suçlarda ön ödeme miktarının artırılmasını öngördüklerini ifade etti.
NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Son olarak, Tunç, paketin yürürlüğe girmesi için Meclis'in şubat sonu gibi çalışmaları tamamlayabileceğini belirtti. Ayrıca, paketin içeriğinde genel af düzenlemesinin bulunmadığını vurguladı.
Yargı Paketi'nin toplumda cezasızlık algısını ortadan kaldırarak daha adil bir hukuk sistemi oluşturmayı hedeflediği belirtiliyor.