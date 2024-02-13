31 MART 2024 YEREL SEÇİM ANKETİ OY ORANLARI! Son seçim anketi sonuçlarına göre hangi parti önde? AK Parti-MHP, CHP, İYİ Parti...

Yerel seçimlere yönelik heyecanlı bekleyiş sürerken, başkan adaylarının oy oranlarına ilişkin merak da giderek artıyor. Kıyasıya bir rekabete sahne olan seçim yarışında, hangi adayın önde olduğu ve seçmenin tercihlerinin ne yönde olduğu önemli bir soru olarak öne çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en yakın sonuçları tahmin eden SONAR Araştırma Şirketi Kurucusu Hakan Bayrakçı, bu kez yerel seçimlerdeki oy oranlarına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.

Murat Kurum'un Yükselişi ve CHP'nin Durumu SONAR'ın anket sonuçlarına göre, adayların arasında dikkat çeken bir isim var. Bayrakçı, Kurum'un oylarındaki hızlı yükselişe dikkat çekerek, bu durumu adayın bürokratik geçmişi ve hizmet odaklı kampanya diline bağlıyor. Ayrıca, Kurum'un halk nezdindeki popülaritesinin, onun siyasi mesajlarının yanı sıra, hizmet ağırlıklı konuşmalarıyla da ilişkili olduğunu belirtiyor.