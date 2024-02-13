31 MART 2024 YEREL SEÇİM ANKETİ OY ORANLARI! Son seçim anketi sonuçlarına göre hangi parti önde? AK Parti-MHP, CHP, İYİ Parti...

Yerel seçimlere yönelik heyecanlı bekleyiş sürerken, başkan adaylarının oy oranlarına ilişkin merak da giderek artıyor. Kıyasıya bir rekabete sahne olan seçim yarışında, hangi adayın önde olduğu ve seçmenin tercihlerinin ne yönde olduğu önemli bir soru olarak öne çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en yakın sonuçları tahmin eden SONAR Araştırma Şirketi Kurucusu Hakan Bayrakçı, bu kez yerel seçimlerdeki oy oranlarına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.
Murat Kurum'un Yükselişi ve CHP'nin Durumu
SONAR'ın anket sonuçlarına göre, adayların arasında dikkat çeken bir isim var. Bayrakçı, Kurum'un oylarındaki hızlı yükselişe dikkat çekerek, bu durumu adayın bürokratik geçmişi ve hizmet odaklı kampanya diline bağlıyor. Ayrıca, Kurum'un halk nezdindeki popülaritesinin, onun siyasi mesajlarının yanı sıra, hizmet ağırlıklı konuşmalarıyla da ilişkili olduğunu belirtiyor.
Diğer yandan, CHP içinde yaşanan son bir aylık karışıklık, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun popülaritesini olumsuz etkileyebilir. Bayrakçı'nın analizine göre, bu iç çatışmalar İmamoğlu'nun oylarında bir azalmaya yol açabilir, bu da seçim yarışını daha da kızıştırıyor.