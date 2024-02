💘14 Şubat Sevgililer Günü sözleri mesajları 2024! 😍Eşe, anneye, flörte, nişanlıya, uzaktaki sevgiliye, eski sevgiliye sevgi dolu notlar, komik mesajlar!

"Seninle ge├žirdi─čim her an, hayat─▒m─▒n en de─čerli an─▒. Seni seviyorum, Sevgililer G├╝n├╝m├╝z kutlu olsun! ­čĺś"

"Seninle olmak, hayat─▒m─▒n en b├╝y├╝k hediyesi. Senin sevginle her ┼čey daha anlaml─▒, daha g├╝zel. Bu ├Âzel g├╝nde, seninle ge├žen her an i├žin ┼č├╝kran duyuyorum. Sevgililer G├╝n├╝m├╝z kutlu olsun, a┼čk─▒m."

"G├Âzlerinle hayat─▒ma ─▒┼č─▒k sa├ž─▒yorsun, g├╝l├╝┼č├╝nle d├╝nyam─▒ g├╝zelle┼čtiriyorsun. Seninle olan her an, benim i├žin bir mucize. Seninle ge├žen her g├╝n, bir kutlama. Sevgililer G├╝n├╝'nde, seninle olan a┼čk─▒m─▒z─▒ kutlamak benim i├žin b├╝y├╝k bir mutluluk. Seni seviyorum ve her zaman seninle olmak istiyorum."

"A┼čk─▒m─▒z her g├╝n biraz daha b├╝y├╝yor, her g├╝n biraz daha derinle┼čiyor. Seninle olan her an, benim i├žin de─čerli bir hazine. Sevgililer G├╝n├╝, seninle olan a┼čk─▒m─▒z─▒ kutlamak i├žin harika bir f─▒rsat. Seninle ge├žirdi─čim her an i├žin minnettar─▒m. Seni seviyorum ve sonsuza kadar seninle olmak istiyorum."