Çukurdan yasak aşk çıktı! Kayıp hamile kadın ve 2 çocuğunun cesedi toprağa gömülü bulundu

Hatay İskenderun'da 7 aylık hamile Selma Abacı (37) ile çocukları Kerim (3) ve Azat (2) sırra kadem bastı. Ailesi kayıp ihbarı yaptı. Jandarma ekipleri çevredeki herkesi takibe aldı. Eski korucu Turgay K.'dan şüphelenen güvenlik güçleri, düğmeye bastı. Zanlıyı an be an izledi.

Turgay K., hamile anne ve 2 çocuğu öldürdüğünü itiraf etti. Jandarma ekipleri, şahsın cesetleri bıraktığını söylediği bölgeye giderek arama yaptı. Hamile anne ve 2 çocuğun cansız bedenleri Bitişik Mahallesi Demen Yaylası'nda çukura gömülmüş halde bulundu. Anne ve çocukları gözyaşlarıyla toprağa verildi.