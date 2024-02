Çukurdan yasak aşk çıktı! Kayıp hamile kadın ve 2 çocuğunun cesedi toprağa gömülü bulundu

Hatay İskenderun'da 7 aylık hamile Selma Abacı (37) ile çocukları Kerim (3) ve Azat (2) sırra kadem bastı. Ailesi kayıp ihbarı yaptı. Jandarma ekipleri çevredeki herkesi takibe aldı. Eski korucu Turgay K.'dan şüphelenen güvenlik güçleri, düğmeye bastı. Zanlıyı an be an izledi.